Globale Lockdown-Politik im Namen einer Pandemie: Szenario „geplant“ von der Rockefeller Foundation und Global Business Network

Was wäre, wenn die globale Lockdown-Politik im Namen des Kampfes gegen eine Pandemie einem im voraus beschriebenem Szenario folgt? Eine „verschwörerische“ Vision sozusagen? Schauen wir uns die Fakten an. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf einen Bericht des Investigativjournalisten Harry Vox.

Weiter berichtet das Magazin: "Der Investigativjournalist Harry Vox hatte bereits im Jahre 2014 in einem Video ein Dokument der Rockefeller Foundation vorgestellt. Dieser Bericht, der nur in englischer Sprache verfügbar ist, stammt aus… 2010 und trägt den Titel Scenarios for the Future of Technology and International Development.

Ab Seite 18 dieses Berichts werden Lockdowns als Methode der staatlichen Kontrolle diskutiert. Und es wird ein Szenario entwickelt, das auf einer Pandemie basiert!

Dieser 2010 von der Rockefeller Foundation veröffentlichte Bericht wurde von Global Business Network verfasst, dessen Aufgabe die Szenarienplanung ist. Im Gegensatz zur Prognose, die vergangene und gegenwärtige Trends extrapoliert, um die Zukunft vorherzusagen, ist die Szenarioplanung ein interaktiver Prozess über die Kräfte in der kontextuellen Umgebung, die den Wandel vorantreiben, wobei mehrere Perspektiven einbezogen werden, um diese Kräfte zu identifizieren und zu interpretieren, und eine langfristige Perspektive eingenommen wird.



Global Business Network wurde 1987 in Berkeley, Kalifornien, gegründet und verschwand im Januar 2013, nachdem es von Deloitte übernommen wurde, einem multinationalen Finanz- und Strategieberatungsunternehmen, das 2020 einen Rekordumsatz von 47,6 Milliarden US-Dollar erzielte und laut Forbes das drittgrößte Unternehmen in Privatbesitz in den Vereinigten Staaten wurde.

Im Jahr 2005 übernahm Deloitte Beijing Pan-China CPA und wurde damit zur größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in China.





Im Jahr 2009 begann Deloitte damit, ehemalige Mitarbeiter der Central Intelligence Agency (CIA) für seine Abteilung Deloitte Intelligence einzustellen.





2011 erwarb Deloitte DOMANI Sustainability Consulting und ClearCarbon Consulting, um sein Dienstleistungsangebot im Bereich Nachhaltigkeit zu erweitern.





Im November 2012 übernahm Deloitte die Recombinant Data Corporation, ein Unternehmen für Data-Warehousing- und Clinical-Intelligence-Software, und startete Recombinant by Deloitte.





Im Jahr 2014 gründete Deloitte Rubix, ein Blockchain-Beratungsunternehmen. Im Jahr 2016 hat Deloitte Kanada einen Bitcoin-Geldautomaten eingeführt.





Im Jahr 2020 erhielt Deloitte in den USA einen Auftrag in Höhe von 44 Millionen Dollar ohne Ausschreibung für die Erstellung der Website zur Verwaltung der Planung, des Inventars und der Berichterstattung für die Covid-19-Impfung.





Deloitte ist weltweit unter verschiedenen Namen tätig und berät mehrere Regierungen.





All dies deutet auf den von Klaus Schwab und dem Weltwirtschaftsforum geplanten Great Reset hin.

Quelle: Unser Mitteleuropa