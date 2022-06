Schande von Italien: Massenvergewaltigung an Mädchen in Zug durch 30 Nordafrikaner

Der Kreis um die Bande vom Gardasee, die mindestens fünfzehn minderjährige italienische Mädchen vergewaltigt hat, schließt sich. Nach der Anzeige von fünf Mädchen im Alter von 16 und 17 Jahren (drei in Mailand und zwei in Pavia, die am 2. Juni von einem Ausflug nach Gardaland zurückkehrten) meldeten sich zehn weitere Mädchen, die angeblich im Zugkonvoi belästigt worden waren, und beschrieben der Polizei die Kleidung und einige körperliche Merkmale der Angreifer. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf einen Bericht in "Vox News".

Weiter berichtet das Magazin: "Sehr nützliche Informationen, die bald zur Identifizierung und Verhaftung der Täter des brutalen Überfalls führen könnten, wobei sich die Ermittlungen auf die Lombardei konzentrieren. Die Polizei bestätigte bereits, dass alle bisher ausgeforschten Täter Ausländer bzw. Migranten mit italienischem Pass sind.



Es sind mindestens dreißig junge Männer, alle nordafrikanischer Abstammung. Sie stiegen am Bahnhof von Peschiera del Garda in den Regionalzug nach Mailand ein, nachdem es auf TikTok am Tag der Republik in Peschiera del Garda unter dem Motto „Afrika erobert Peschiera“ zu Handgreiflichkeiten, Schlägereien und Vandalismus gekommen war.

Die Ermittler haben die Videos der Bahnhofskameras erworben: Sie zeigen nicht die Phasen der Gewalt, aber sie filmen die Menschenmenge im Bahnhof und vor allem im Zug.

Es stellt sich auch die Frage, warum der Zug abfahren durfte und unter welchen Sicherheitsbedingungen, angesichts der Überfüllung und der Anwesenheit von betrunkenen und unkontrollierten Afrikanern, die rauchten und auf den Sitzen herumsprangen.

Im Regionalzug 2640 Verona-Mailand wurden die Jugendlichen umringt, an ihren Geschlechtsteilen berührt und beschimpft: „Weiße Frauen steigen hier nicht ein“. Vor lauter Angst riefen sie nicht die 112 an, sondern ihre Eltern, die den Alarm auslösten, und flüchteten beim ersten Halt, sobald der Zug anhielt.

Vergewaltigungen in Peschiera: „Wir fühlen uns afrikanisch, nicht italienisch: Wir müssen uns irgendwie Luft machen“

Peschiera wird Afrika:

„Ja, ich fühle mich afrikanisch, marokkanisch und sicher nicht italienisch. Ich bin nicht dumm. Ich weiß, wie die Italiener uns sehen, und ehrlich gesagt, ziehe ich es vor, an meiner Herkunft festzuhalten“

Dies ist ein Auszug aus einer beunruhigenden Reportage von Karima Moual in der Repubblica. Eine Reise unter jungen Nordafrikanern der zweiten Generation, die für Italiener und Italien nur Schuldgefühle, Ressentiments und Wut übrig haben. Immer wieder werden Italiener für Aggressionen und Schikanen verantwortlich gemacht. Wenn minderjährige Mädchen beleidigt und belästigt wurden, sind die Italiener dafür verantwortlich. Dies geht aus dieser Untersuchung über das Unbehagen einer Generation von Einwandererkindern hervor, die nichts als Ressentiments gegenüber dem Land hegen, in dem sie leben. Die von schönen Seelen erträumte Integration ist nachweislich gescheitert.

Gewalt an der Peschiera, nordafrikanische Jungen rechtfertigen ihre Altersgenossen

Hier einige Passagen:

„Kann es sein, dass der Scheinwerfer nur dann aufleuchtet, wenn das Chaos ausbricht? Werden sie erst jetzt auf die Wut und Gewalt aufmerksam, die viele Jungen ausleben? Aber niemand hat jemals Mitleid mit uns gehabt: von dem Moment an, als man uns in die schlimmsten Viertel warf, um uns möglicherweise alle zusammenzutreiben und uns noch besser als Einwanderer, Afrikaner auf Lebenszeit, zu identifizieren. Am Ende haben sie es geschafft. Sie haben es geschafft, uns glauben zu machen, dass wir mehr Afrikaner als Italiener sind. Ich verstehe also nicht, was die ganze Aufregung soll“. So spricht ein junger Mann aus Mailand, Stadtteil San Siro. Er fährt fort: Aber siehst du dich nicht um, Schwester? Wir sind für sie (d.h. die Italiener, Anm. d. Red.) nur der Abschaum, und von diesen verfallenen Wohnblöcken können sich nur wenige träumen. Kleinere Raubüberfälle und Deals sind für viele Jungen jetzt normal“.

Von Mailand bis Rom ändert sich der Diskurs nicht: Ein 18-jähriger Afrikaner, der in Tor Bella Monica lebt, rechtfertigt die Ereignisse von Peschiera mit Unbehagen. So machen sie ihrer Wut ein wenig Luft, wie es in dem Bericht heißt. Wie in Barriera di Torino:

„Ich bin kein Opfer. Ich weiß einfach, dass ich gehen muss, um das zu bekommen, was mir zusteht. Weil mir hier sowieso niemand etwas geben wird. Wissen Sie, wie oft die Polizei mich angehalten hat, nur weil ich wie ein Maghrebiner aussehe? Ich könnte genauso gut ein echter Drogendealer sein“.

Das sind erschütternde Worte, und man muss sich vor so viel Wut fürchten, die sich nicht einmal verbirgt: Sie – schreibt Moual – bevorzugen Afrika, die Realität, in der ihre Eltern geboren wurden; und Afrika haben sie in Peschiera mit dem Wutausbruch gegen die italienischen Mädchen, die beleidigt und schwer belästigt wurden, neu erschaffen. Der Autor schreibt: „Man muss nur mit ihnen reden, sich ein wenig in ihre Köpfe hineinversetzen. Man muss diese Belästiger verstehen, denn „sie stehen im Zentrum eines echten Generationskonflikts mit der Kultur und den Traditionen ihrer Eltern; andererseits befinden sie sich in einem Identitätskonflikt mit dem Land, in dem sie geboren und aufgewachsen sind“.

Quelle: Unser Mitteleuropa