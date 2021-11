AfD Bundestagsreden (3.11): Die Regierung spaltet unsere Gesellschaft absichtlich!

AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla spricht Klartext über das Gebaren der Bundesregierung während der Corona-Krise: Kritiker und Fragensteller wurden denunziert und in die Ecke gedrängt, die Gesellschaft wurde gezielt gespalten.

Sehen Sie hier die Rede im Video:

Malte Kaufmann: Das FDP-Geplänkel um die Sitzordnung ist unwürdig und schlecht für die Demokratie



Der Diplom-Volkswirt und Immobilien-Unternehmer Malte Kaufmann zog mit der Bundestagswahl 2021 erstmals in den Deutschen Bundestag ein. In der AfD-Bundestagsfraktion will Kaufmann sich unter anderem für eine Verbesserung der desaströsen Wirtschaftspolitik einsetzen. Im Interview mit „AfD persönlich“ kritisiert Kaufmann das Gebaren der AfD in punkto Sitzordnung.

Sehen Sie hier die Rede im Video:





Matthias Moosdorf: Wenn man sich für die AfD entscheidet, dann ist das eine Lebensentscheidung



Auch der Cellist Matthias Moosdorf gehört zu den AfD-Abgeordneten, die mit der Bundestagswahl 2021 erstmals in den Deutschen Bundestag eingezogen sind. Nach seinem Bekenntnis zur AfD erhielt Moosdorf aus dem Kreis seiner beruflichen Kollegen auch Gegenwind: Von abgebrochenem Kontakt bis hin zu schrillen Pappschild-Protesten gegen „rechts“ war alles dabei – doch Moosdorf hat trotzdem keinen Zweifel, dass es die richtige Entscheidung war.

Sehen Sie hier die Rede im Video:





Quelle: AfD Deutschland