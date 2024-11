Schaeffler baut 2.800 Stellen ab: Nur die AfD rettet den Industrie-Standort Deutschland!

Einmal mehr werden die wirtschaftspolitischen Forderungen der AfD bestätigt: Die Klimahysterie der etablierten Parteien hat erneut tausende Arbeitsplätze vernichtet. Der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler will 4700 Arbeitsplätze in Europa abbauen, 2800 davon in Deutschland. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Betroffen sind zehn Standorte in Deutschland und fünf weitere in Europa. Bemerkenswert sind die beiden angegebenen Gründe für den Stellenabbau: Die aufgrund von geringer Nachfrage schwächelnde Industrie und das E-Auto-Desaster. Beides verdeutlicht, dass die AfD mit ihrer ideologiefreien Wirtschaftspolitik völlig richtig liegt. Denn wir wollen keine Bevorzugung einzelner Fortbewegungsmittel durch massive Subventionen, sondern die Entscheidungsfreiheit der Bürger: Jeder soll selbst entscheiden können, ob er ein E-Auto oder ein Fahrzeug mit Verbrenner-Antrieb nutzt. Die AfD hat immer gesagt, dass das E-Auto unter wirklichen Marktbedingungen niemals zu einem dauerhaften Kassenschlager werden kann, weil es einen Verbrenner technisch einfach nicht ersetzen kann. Indessen ist die geringe Industrie-Nachfrage nicht zuletzt eine Folge der grünen Inflation und der enorm gestiegenen Energiepreise. Die AfD will hier Entlastung schaffen: Mit dem Wiedereinstieg in die Kernenergie und der weiteren Nutzung von russischem Gas stoppen wir die Abwärtsspirale in unserem Wirtschaftskreislauf. Wichtig ist diesbezüglich aber auch, die Steuer- und Abgabenlast zu senken und beispielsweise die CO2-Abgabe abzuschaffen. Um den Standort Deutschland langfristig zu sichern, müssen diese Maßnahmen aber auch mit Reformen in der Bildungs- und Ausbildungspolitik flankiert werden. Wir müssen Ausbildungs- und technische Berufe stärken und schon in den Schulen die notwendigen Voraussetzungen schaffen – mit ausreichenden Lehrern, möglichst wenig Unterrichtsausfall, einem disziplinierten Schulklima und ideologiefreier Wissensvermittlung. „Made in Germany“ muss wieder zu einem Ehrfurcht einflößenden Kultbegriff werden!" Quelle: AfD Deutschland