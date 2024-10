AfD: Pflegeversicherung vor dem Ruin: Lauterbach ist ein Bankrott-Minister!

Mit faktenfremder Corona-Hysterie und einer einseitigen Impfbegeisterung hatte Gesundheitsminister Lauterbach (SPD) ein Desaster ohnegleichen angerichtet. Doch nun ruiniert er auch noch die Pflege. Laut Medienberichten befürchtet man in Regierungskreisen, dass die Pflegeversicherung bereits bis zum Februar 2025 in die Zahlungsunfähigkeit zu rutschen droht. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Schon in wenigen Monaten könnten somit Pflegeheime, Pflegedienste und Pflegebedürftige sowie deren Angehörige keinen einzigen Cent mehr erhalten. Dabei wurde der Beitragssatz für die Pflegeversicherung bereits im Juli 2023 erhöht – von 3,05 Prozent auf 3,4 Prozent beziehungsweise für Kinderlose von 3,4 Prozent auf 4 Prozent. Nun soll der Beitrag erneut um bis zu 0,3 Punkte angehoben werden, während zugleich auch bei den Beiträgen zur Krankenversicherung draufgesattelt wird. Die ständige Erhöhung der Beitragssätze kann aber auch nichts an der grundsätzlichen Misswirtschaft ändern. Zu nennen sind hier etwa die überbordende Bürokratie, die infolge der „Energiewende“ explodierenden Energiekosten und die enormen Ausgaben, die durch Lauterbachs Corona-Willkür und -Panik entstanden sind. Hinzu kommt ein strukturelles Großproblem: Die seit Jahrzehnten viel zu geringe Geburtenrate führt in einer überalterten Gesellschaft schlicht und ergreifend dazu, dass immer weniger Beitragszahler immer mehr Empfängern gegenüberstehen. Die etablierten Parteien haben wirksame Maßnahmen für Familienförderung und -gründung systematisch unterlassen und entsprechende AfD-Anträge immer wieder abgelehnt. Um die gewaltigen Finanzlöcher notdürftig zu stopfen, greift man nun immer tiefer in die Taschen der Beitragszahler, die ohnehin schon von einer extrem hohen Steuer- und Abgabenquote belastet werden. Wenn man auf die AfD-Vorschläge für steuerliche Entlastungen gehört hätte, anstatt unser Land zum Vizeweltmeister bei Steuern und Abgaben zu machen, dann ließen sich die steigenden Pflegekosten jetzt wenigstens etwas besser abfedern. Beinahe alles in unserem Land muss reformiert und vor dem Ruin gerettet werden – und nur die AfD ist dazu in der Lage!" Quelle: AfD Deutschland