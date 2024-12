AfD: Grüne loben CDU-Außenpolitik: Mit Schwarz-Grün droht eine Kriegstreiber-Koalition!

Sie sind ein Herz und eine Seele: Seit dem Zusammenbruch der Ampel-Regierung können Union und Grüne gar nicht mehr damit aufhören, sich gegenseitig mit Lob und peinlichem Dauer-Schmeicheln zu überziehen. Besonders für ihre Kriegstreiberei wird die CDU aktuell von den Grünen angeschmachtet. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Auf die Frage eines Journalisten, was sie mit Merz besser umsetzen könne als in der jetzigen Bundesregierung, kommt die neue Grünen-Vorsitzende Franziska Brantner ins Schwärmen: „Frieden, Freiheit in Europa und klar an der Seite der Ukrainer stehen.“ Das heißt im Klartext: Noch mehr Waffenlieferungen einschließlich Taurus, noch mehr Eskalation, noch mehr einseitige Parteinahme und Wirtschaftskrieg gegen Russland.

Auch der grüne Co-Parteichef Felix Banaszak kann es kaum erwarten: „Wenn sich Friedrich Merz langsam auf den Weg macht, eine Reform der Schuldenbremse anzugehen, weil er von all seinen Ministerpräsidenten dazu gedrängt wird, dann bleibt unsere Hand ausgestreckt, diese Herausforderung gemeinsam anzugehen.“ Auch hier lässt sich das grüne Propaganda-Geschwurbel leicht ins Deutsche übersetzen: Mit der „Reform“ der Schuldenbremse ist in Wahrheit ein weiterer Aufwuchs bei der ohnehin gigantischen Staatsverschuldung gemeint – die junge Generation soll also die Zeche für die ideologische Ignoranz schwarzgrüner Realitätsverweigerer zahlen. Auch deshalb wechseln die jungen Leute gerade scharenweise zur AfD!

Unter Angela Merkel hat die CDU über 16 Jahre hinweg eine grüne Agenda betrieben: Kernkraft-Ausstieg, Gender Mainstreaming, Massenmigration. Merkel bedauerte erst kürzlich bei einem Empfang des grünen Ex-Umweltministers Trittin, dass es 2013 nicht zu einer schwarz-grünen Koalition kam.

Jetzt wollen Söder, Merz und Co den furchtbaren „Traum“ von Frau Merkel wahrmachen. Dabei würde ein schwarz-grünes Bündnis insbesondere im Bereich Außenpolitik eine existenzielle Gefahr für unser Land bedeuten. Aber auch SPD-Kanzler Scholz gießt Öl ins Feuer, indem er erst heute wieder eine erneute Rüstungslieferung in die Ukraine versprach. Bei der Bundestagswahl am 23. Februar muss der Dritte Weltkrieg abgewählt werden – indem beide Kreuze bei der AfD gemacht werden!"

Quelle: AfD Deutschland