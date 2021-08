AfD Bundestagsreden (17.8): Die Menschen lassen sich nicht länger belügen!

Der AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla prangert die faktische Untätigkeit der Altparteien beim Bürokratie-Abbau an. Zwar gebe es immer wieder Versprechungen in diese Richtung, doch in der Praxis werde die Bürokratie immer mehr, kritisiert Chrupalla.

Sehen Sie hier die Rede im Video:

Auf den Bürger darf kein Impfdruck ausgeübt werden! Die Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Alice Weidel, erläutert die Position der AfD zum Thema Corona-Impfungen. Das Impfen sei eine freiwillige Entscheidung eines jeden Einzelnen, weshalb sich jeder Impfdruck verbiete, betont Weidel. Sehen Sie hier die Rede im Video:

Stephan Brandner: AfD persönlich Der Jurist und Industriekaufmann Stephan Brandner ist stellvertretender AfD-Bundessprecher und Spitzenkandidat der AfD in Thüringen. Im Interview mit „AfD TV“ blickt er auf die erste Wahlperiode der AfD im Bundestag und auf die achtjährige Geschichte der AfD zurück. Sehen Sie hier die Rede im Video: Quelle: AfD Deutschland