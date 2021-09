AfD Bundestagsreden (3.9): Afghanistan ist Sinnbild des Versagens der Altparteien

Kontrollieren und abwägen: Nicht jeder, der in Afghanistan für eine Hilfsorganisation gearbeitet hat, darf einfach so nach Deutschland durchreisen. AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla will, dass nur diejenigen Ortskräfte, die direkt bei der Bundeswehr beschäftigt waren, in Deutschland aufgenommen werden. Eine neue Flüchtlingswelle gilt es unbedingt zu vermeiden, die Schleusen dürften nicht einfach geöffnet werden.

Aufgedeckt und angezeigt: „Berlin hilft“ – ein vermeintliches Flüchtlingsprojekt, in das Fördergelder in sechsstelliger Höhe fließen. Wer das Projekt allerdings genau anguckt, stellt fest, da gibt es nichts als eine Internetseite. Und findet ein seltsames Geflecht aus Scheinrechnungen, dubiosen Betreibern und Verwandten, über deren Konten die Zahlungen abgewickelt werden. Welche Rolle dabei die linke Berliner Sozialsenatorin spielt, sagt der Berliner AfD-Innenpolitiker Hanno Bachmann. Aktualisiert und ergänzt: Gerade ist die neueste Ausgabe der Faktensammlung mit dem Titel „Wie es um Deutschland wirklich steht – Fakten statt Fake News“ erschienen. Fast 160 Seiten mit vielen anschaulichen Grafiken. Die darf bei keinem Straßenstand oder Bürgerdialog fehlen. Fakten, die bestätigen: Die AfD ist mit allen Forderungen für Deutschland auf dem richtigen Weg. Wir sprechen mit dem Parlamentarischen Geschäftsführer der AfD-Fraktion im hessischen Landtag, Frank Grobe, der das Projekt betreut. Direkt zur Faktensammlung: https://www.frank-grobe.de/faktensammlung Aufgeklärt und nachgehakt: Die Flutkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz. Unzählige Tote, viele Verletzte, Milliardenschäden, vernichtete Existenzen, nahezu ausgelöschte Dörfer, weggeschwemmte Heimat. Da kann man nicht einfach so zur Tagesordnung übergehen und hoffen, dass es beim nächsten Mal, beim nächsten Starkregen schon irgendwie besser laufen wird. Die AfD-Fraktion Rheinland-Pfalz fordert einen Untersuchungsausschuss Flut – der Fraktionsvorsitzende Michael Frisch begründet das im Podcast. Unsere Wahlserie ist heute in Baden-Württemberg: Unser Verkehrsexperte im Bundestag, Dirk Spaniel, begründet, warum nur die AfD ein tragfähiges Konzept für den Individualverkehr hat. Jürgen Braun, Direktkandidat in Waiblingen und Medienexperte spricht über die erschreckend politischen und parteilichen Medien im Land und Alice Weidel – Spitzenkandidatin in Bund und Land – erklärt, warum ihre Familie für sie und Familienförderung für Deutschland so wichtig sind. Das ist das, was die Menschen wirklich wollen! Die Grünen beklagen die erhebliche finanzielle Belastung, die mit der Vorhaltung von mehreren Fahrzeugen pro Familie einhergeht. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Dirk Spaniel fragt sich, warum sich gerade die Grünen, die doch für die erheblich gestiegenen Spritpreise verantwortlich sind, darüber nun wundern können. Sehen Sie hier die Rede im Video:

Nicole Höchst persönlich Die rheinland-pfälzische Bundestagsabgeordnete Nicole Höchst freut sich sehr auf den Wahlkampf, in welchem sie erneut als Kandidatin für den Bundestag antritt. Im Interview mit „AfD-TV“ stellt die frühere Lehrerin und Studienrätin so manchen linken Parlamentariern ein katastrophales Verhaltenszeugnis aus. Statt „unflätiger Vulgaritäten“, wie Höchst sie von linker Seite erlebte, brauche es eine respektvolle demokratische Streitkultur. Sehen Sie hier das Video:

Tino Chrupalla im Interview mit der „Deutschen Welle“ Wenige Wochen vor der Bundestagswahl bezieht AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla im Interview mit der „Deutschen Welle“ Stellung zur aktuellen politischen Lage. Es geht darin um eine breite Themenpalette – von der Klima- und Corona-Hysterie über den Afghanistan-Einsatz bis zur Zuwanderungspolitik. Sehen Sie hier das Interview im Video:

Quelle: AfD Deutschland