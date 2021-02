Gesunde Kost: Kräuter-Know-how aus dem Kloster

Ernährung im Einklang mit der Natur ist keine Erfindung der Gegenwart. Mönche und Nonnen, die - lange bevor das Gesundheitswesen etabliert wurde - den Menschen mit den Mitteln der Natur halfen, haben dieses Wissen über die Jahrhunderte hinweg bewahrt.

In zahlreichen Stiften und Orden von Klösterreich kann man auf diese Erfahrungen zurückgreifen und bei Kursen, Workshops oder Auszeiten wertvolle Tipps und Anregungen für eine gesunde Ernährung erhalten. So lädt das Stift Reichersberg am Inn beispielsweise am 5. Juni zu einem "Kräuterspaziergang" ein, bei dem die Teilnehmer auf Spurensuche nach wilden Kräutern gehen, die sich zum Kochen eignen.

Nach der spannenden und informativen Wanderung kann man sich bei der Verkostung eines Wildkräuteraufstrichs von dem Geschmack der frischen Zutaten überzeugen. Im Kärntner Kloster Wernberg dreht sich bei einer Führung am 18. Juni ebenfalls alles um die "Essbaren Kräuter am Wegesrand". Begleitet von Fachfrau Angelika Combs erfährt man, wie man mit heimischen Pflänzchen gewohnte Gerichte ganz einfach erweitern und damit seiner Gesundheit Gutes tun kann. Im Anschluss gibt es Aufstriche und grüne Smoothies zum Probieren.



In ihrer Umweltstation laden die Schwestern der Abtei Waldsassen zu vielen Veranstaltungen rund um das Thema ein. Wer Lust hat, seinen Speisen zuhause mit Essig und Senf den richtigen Pfiff zu geben, kann am 24. März lernen, diese Zutaten selbst herzustellen. Einen gesunden und ausgewogenen Start in den Tag verspricht das "Besondere Frühstück" nach Hildegard von Bingen (18. April), das mit Kräutern und Gewürzen aufgewertet ist und viel Energie liefert. Dem "Heimischen Superfood" widmet sich die zertifizierte Kräuterführerin Petra Stark am 7. Mai. Wie aus Kräutern und Früchten Heiß- und Kaltgetränke gemacht werden, wird am 9. Juni bei einem Abendkurs gezeigt. Der "Naturnahe Anbau von Gemüse" steht bei einem Seminar (10. Juli) im Kloster- und Naturerlebnisgarten der Abtei im Mittelpunkt. Und bei dem zweistündigen Kochkurs für Kinder (2. August) erläutert Köchin Eva Urbanek, wie man mit Blüten und Kräutern leckere und gesunde Gerichte kinderleicht zubereitet. Das Menü kann von den Acht- bis Zwölfjährigen zuhause leicht nachgekocht werden.

Eine eigene App rund um Ernährung, Heilpflanzen und Bewegung haben die Curhäuser der Marienschwestern entwickelt. Mit diesem Leichter Leben-Coach kann man in 10, 20 oder 40 Tagen ein Fasten-Wellness-Programm absolvieren, ganz entspannt und mit einfach umsetzbaren Anregungen aus der Traditionellen Europäischen Medizin, auf die die Curhäuser in Bad Mühllacken und Bad Kreuzen spezialisiert sind. Wer vor Ort einmal eine gesunde Auszeit genießen möchte, kann beispielsweise die Detox-Wohlfühltage in Bad Mühllacken wählen, die ganzjährig immer von Donnerstag bis Sonntag und von Sonntag bis Donnerstag angeboten werden.

Zum Tag der Gesunden Ernährung am 7. März haben die Ermährungs-Experten von Klösterreich fünf einfache und schmackhafte Rezepte zusammengestellt. Weitere Tipps, Ideen und Rezepte findet man im Buch "Fasten für ein neues Lebensgefühl" von Elisabeth Rabeder, Betriebsleiterin im Curhaus Bad Mühllacken.

Fünf gesunde Rezepte mit Pfiff

Geschmorter Zuckerhut mit Kräuterwedges:https://ots.de/FNJcAD

Rübenrösti mit Wildspinat:https://ots.de/YXqCWs

Gemüsepolenta mit Chicorée:https://ots.de/DUEKt4

Gemüse im Glas - perfekt für unterwegs:https://ots.de/DgBojw

Warmer Gemüsesalat:https://ots.de/q6C4N8

Quelle: Klösterreich (ots)