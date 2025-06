Vergessen Sie alles, was Sie über Eiweiß, Proteine und Aminosäuren zu wissen glaubten!

Die Wissenschaft steht Kopf! Heute war der dreifache Schwimm-Weltmeister und renommierte Arzt Mark Warnecke im TV-Studio von QS24 – und was er enthüllte, lässt keinen Zweifel mehr zu: Fast jeder Mensch leidet unter einem gravierenden Proteinmangel, und die meisten Nahrungsergänzungen verpuffen wirkungslos, weil sie den entscheidenden Faktor übersehen – die bioaktiven Peptide! Dies berichtet der Sender "AUF1".

Weiter berichtet der Sender: "Die Enthüllung: Warum bioaktive Peptide der Schlüssel sind! Seit Jahren diskutieren Forscher über Proteine, Aminosäuren und Kollagen – doch eine wesentliche Frage wurde bisher ignoriert: Was macht die eine Formel erfolgreich, während andere kaum Wirkung zeigen? Warnecke erklärt: Es reicht nicht, einfach nur Aminosäuren zuzuführen!

Der Körper braucht bioaktive Peptide, die gezielt biologische Prozesse steuern können – genau wie Insulin! Denn auch Insulin ist nichts anderes als eine Kombination aus Aminosäuren, die mit bioaktiven Peptiden angereichert sind. Keiner zweifelt an der Wirkung von Insulin – warum also an bioaktiven Peptiden?

Es geht also nicht um die Zusammensetzung der Aminosäuren und es geht auch nicht um deren Stickstoff-Bilanz. Es geht um die Wirkung, die die angereicherten bioaktiven Peptide zu leisten vermögen! Den Original-Beitrag unserer Schweizer Kollegen von QS24.tv finden Sie hier: https://youtu.be/lLT9Oyl31uI Hoch-bioverfügbare Kollagenpeptide finden Sie hier im AUF1-Shop: https://www.auf1.shop/products/kollagen

Quelle: AUF1