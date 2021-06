Das sind die zehn beliebtesten süßen Leckereien

Am 11. Juni ist in vielen Online-Kalendern für unterschiedliche Feiertage der National German Chocolate Cake Day (Tag des „deutschen“ Schokoladenkuchens) eingetragen. Dieser wird in den USA begangen. Ob das Gebäck tatsächlich eine Verbindung zu Deutschland hat und was die Deutschen am liebsten naschen erfahren Sie hier, in einem Bericht von dem russischen online Magazin „SNA News“ .

Weiter ist auf deren deutschen Webseite dazu folgendes zu lesen: "Die typischen Schokotorten in Deutschland sind vielleicht die Schwarzwälder Kirschtorte, die Donauwelle und der traditionelle saftige Schokoladenkuchen mit cremiger Füllung – alles wahrlich ein purer Genuss. Es gibt aber auch einen Kuchen, der sich mit einem extra Aktionstag brüsten kann, nämlich den „deutschen“ Schokoladenkuchen.



Wie lange der German Chocolate Cake Day von den Amis bereits gefeiert wird, bleibt leider im Dunklen. Klar ist aber, dass er nichts mit Deutschland zu tun hat. Er ist nämlich mit einem Engländer namens Samuel German (1802-1888) verbunden, der in den USA arbeitete. German hat im Jahr 1852 das Rezept der gebackenen Schokoladenriegel für eine örtliche Süßwarenfabrik entwickelt. Das Unternehmen hieß Baker´s Chocolate Company und baute auf das von German erfundene Rezept. Die dunklen süßen gebackenen Schokoriegel waren bei den Käufern so gefragt, dass die Leitung der Fabrik zu Ehren des kulinarischen Erfinders dem Produkt den Namen „Baker’s German’s Sweet Chocolate’s“ verlieh.



Ungefähr 100 Jahre später, am 13. Juni 1957, veröffentlichte die US-amerikanische Tageszeitung Dallas Morning Star das Rezept des „German Chocolate Cake“ in ihrer Rubrik „Das Rezept des Tages“, schreibt das Portal „What´s cooking America“. Auf diese Weise haben die Menschen in den USA den Kuchen neu für sich entdeckt und sich wieder in diese Leckerei verliebt. Mit der Zeit verschwand aus dem Namen der Buchstabe „s“, was die Verwirrung bezüglich der Entstehung nur noch mehr verstärkte. Viele glauben heute nach wie vor, dass dieser Schokokuchen aus Deutschland stammt. Wieso der Tag des German Schokoladenkuchens ausgerechnet am 11. Juni gefeiert wird, ist unklar.



Fast jeder vierte Deutsche (24,2 Prozent) isst mindestens einmal pro Woche einen Schokoriegel. Das folgt aus den Angaben für 2020, die das Portal Statista publik gemacht hat. Die beliebteste Süßigkeit ist aber hierzulande die Tafelschokolade. Daran haben fast ein Drittel (31,5 Prozent) genascht. Hier sind die zehn beliebtesten Süßigkeiten und Snacks, die in Deutschland mindestens wöchentlich verzehrt werden.

Tafelschokolade (31,5 Prozent)

Kaugummi (25,3 Prozent)

Schokoriegel (24,2 Prozent)

Frucht, Weingummi (16,8 Prozent)

Schoko-Knabberartikel (15,4 Prozent)

Kräuterbonbons, Hustenbonbons (11,8 Prozent)

Pralinen, Alkoholpralinen und andere Spezialitäten (11,3 Prozent)

Andere Bonbons (8,6 Prozent)

Gebäckriegel (7,7 Prozent)

Müsliriegel (7,1 Prozent)



Die beliebteste Marke bei der Tafelschokolade war in Deutschland im Jahr 2020 Milka. Deutsche Verbraucher zählen im europäischen Vergleich zu den größten Schoko-Liebhabern. Hier aß jeder durchschnittlich rund 9,2 Kilogramm Schokolade im Jahr. Bei den Schweizern lag der Pro-Kopf-Konsum im Jahr 2019 bei 0,7 Kilogramm weniger. Was Naschereien insgesamt betrifft, so verzehrte jeder Deutsche rund 28,5 Kilogramm Süßwaren pro Kopf."

Quelle: SNA News (Deutschland)