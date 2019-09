Video dokumentiert grausame Zustände in Ställen - Europäische Bürgerinitiative gegen Käfighaltung im Endspurt

Brisantes Filmmaterial aus deutschen und anderen EU-Ställen bestätigt die Tier- und Umweltschutzorganisationen des »End the Cage Age«-Bündnisses - und damit auch die Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt - in ihren Forderungen: Die Europäische Bürgerinitiative »End the Cage Age" hat das Ziel, die Käfighaltung von Muttersauen und anderen Nutztieren in der EU abzuschaffen.

Die Petition endet am 11. September 2019. Nur noch bis dann bleibt den Bürgerinnen und Bürgern Zeit, die EU-Kommission mit ihren Unterschriften zum Handeln zu bewegen und sich des Themas anzunehmen. Die Aufnahmen, die der Initiative zugespielt wurden, sind verstörend und schwer zu ertragen. Sie dokumentieren die qualvolle Haltung von Muttersauen im sogenannten Kastenstand - einem körpergroßen Käfig, der in der EU nach wie vor gang und gäbe ist.

»Käfighaltung ist für viele Millionen Muttersauen und andere Tiere in der EU grausame Realität - und das für einen Großteil ihres Lebens. Die Sauen leiden enorm, wie die Filmaufnahmen aus verschiedenen Teilen Europas zeigen. Sie können sich kaum bewegen, geschweige denn um ihre Ferkel kümmern. Es ist ein Skandal, dass diese Haltungssysteme noch legal sind«, so Konstantinos Tsilimekis, Geschäftsleiter der Albert Schweitzer Stiftung. »Mit 'End the Cage Age' wollen wir die EU-Kommission endlich zum Handeln bewegen. Die große Resonanz auf unsere Initiative zeigt uns, dass die EU-Bürgerinnen und -Bürger hinter uns stehen.«

Nur noch wenige Tage Zeit zum Handeln

Die Europäische Bürgerinitiative fordert das Ende der Käfighaltung von Muttersauen und anderen sogenannten Nutztieren in der EU. Bis zum Petitionsende am 11. September sind es nur noch wenige Tage. Bereits jetzt haben über 1,4 Millionen Menschen unterzeichnet - »End the Cage Age« ist ein Riesenerfolg! Mehr als ein Drittel aller bisher gesammelten Stimmen kommt aus Deutschland. Je mehr Menschen die letzten Tage der Petition noch nutzen und unterschreiben, desto größer wird der Druck auf die Politik.

Kastenstand und Käfighaltung in der EU

Im Kastenstand werden die Sauen nah am Körper mit Metallstangen fixiert. Sie sind nahezu bewegungsunfähig, ohne jede Möglichkeit, Kontakt zu ihren Ferkeln oder Artgenossen aufzunehmen. Auch können sie kein natürliches Verhalten ausleben, wie den Bau eines Nestes für ihre Ferkel. Davon betroffen sind in Deutschland fast alle Sauen. Sie müssen auf diese Weise die Hälfte ihrer ohnehin kurzen Lebenszeit verbringen.

Das ist nur ein Aspekt der Käfighaltung: In der EU fristen mehr als 300 Millionen Tiere ihr gesamtes Leben, oder zumindest einen Großteil davon, in Käfigen - von den Sauen im Kastenstand bis hin zu Legehennen in sogenannten »ausgestalteten« Käfigen. Tiere sind fühlende Wesen, die Schmerz und Freude empfinden. Diese Haltungssysteme führen nach Meinung der Albert Schweitzer Stiftung und zahlreicher weiterer Organisationen zu ungeheurem Leid.

Die Initiative »End the Cage Age«

Die Europäische Bürgerinitiative »End the Cage Age« (https://schweitzer.endthecageage.eu) will die Käfighaltung von Nutztieren in der EU abschaffen. Zu dem von der englischen Tierschutzorganisation Compassion in World Farming (CIWF) ins Leben gerufenen Netzwerk aus über 170 europäischen Tier- und Umweltschutzorganisationen gehören in Deutschland unter anderem die Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt, Animal Equality Germany e.V., PROVIEH e.V., Deutsches Tierschutzbüro e.V. und VIER PFOTEN - Stiftung für Tierschutz.

Mehr über »End the Cage Age«: http://ots.de/pPRP5T





Quelle: Albert Schweitzer Stiftung f. u. Mitwelt (ots)