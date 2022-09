Ist eine CPU oder eine GPU wichtiger für Spiele?

Diese Debatte wird schon seit Jahrzehnten geführt – seit den Anfängen der 3D-Grafik und der PC-Spiele für den Massenmarkt. Was ist für das Spielen wichtiger, die zentrale Recheneinheit oder die Grafikkarte? Hier sehen wir uns genauer an, was diese beiden wichtigen Komponenten für Gamer leisten und welche von ihnen im Kampf um die Vorherrschaft in Ihrem PC die Nase vorn hat.

Die Bedeutung einer CPU

Was auch immer Sie auf Ihrem PC oder Laptop tun, die CPU ist dafür zuständig. Sie ist das Gehirn Ihres Computers, das Entscheidungen trifft und Informationen verarbeitet. Ihre Kapazität und Geschwindigkeit haben einen massiven Einfluss auf die Leistung und Stärke Ihres PCs.

CPUs haben viele verschiedene Funktionen, die ihnen helfen können, sich auf bestimmte Bereiche zu spezialisieren, z. B. Spiele. Die Verarbeitungsgeschwindigkeit einer CPU, in der Regel in Gigahertz gemessen, ist wichtig, aber auch Funktionen wie Hyperthreading und Übertaktung. Beide Funktionen können von Spielern genutzt werden, um eine Mittelklasse-CPU in eine Gaming-Spezialistin zu verwandeln, die bessere Leistungen erbringt als ihre teureren Geschwister.

Die zentrale Recheneinheit wird noch wichtiger, wenn sie zusammen mit einer integrierten Grafikkarte betrieben wird, wie es bei Laptops üblich ist. In diesem Fall übernimmt die CPU einen Teil der Datenverarbeitungsaufgaben, die eine dedizierte Grafikverarbeitungseinheit übernehmen würde. Dies kann dazu beitragen, die Grafikleistung einer integrierten Low-End-GPU zu verbessern und die Framerate zu erhöhen. Die Leistung einer GPU

Das Streben nach besserer Computergrafik ist der Grund für viele Anschaffungen. Der Wunsch nach qualitativ hochwertigen Grafiken mit schnelleren Frameraten in immer höheren Definitionen treibt die Leute dazu, eigenständige GPUs zu kaufen, um ihre bestehenden Systeme zu erweitern oder ganz neue Systeme zu bauen.

GPUs sind wie zentrale Recheneinheiten, die speziell für die Verarbeitung von grafikgesteuerten Daten zuständig sind. Ihre Architektur basiert auf CPU-Designs und Sie werden oft ähnliche Komponenten und Chipsätze in einer Grafikkarte finden wie in einer Kombination aus Hauptplatine und CPU.

Grafikprozessoren können eigenständige Komponenten in einem Desktop-PC sein, die austauschbar sind und sogar in Reihe geschaltet werden können, um die bestmögliche Bildqualität zu erzielen. Sie können auch in eine Hauptplatine integriert werden und bieten in Verbindung mit einer kompatiblen GPU einen angemessenen Grafikstandard, der weniger Strom verbraucht und weniger Geld kostet.

Bei der Auswahl eines PCs oder Laptops für Spiele oder beim Bau eines eigenen Gaming-PCs müssen Sie all diese Aspekte abwägen und eine GPU finden, die Ihren Anforderungen und Ihrem Budget entspricht. Intels Palette an GPUs und integrierten Systemen ist für ihre Fähigkeiten und ihren Wert bekannt. Wenn Sie hier weiterlesen, erfahren Sie mehr über Grafikkarten von Intel und wie Sie die richtige Grafikkarte für Ihr System auswählen. Alles eine Frage des Spiels

Die Debatte darüber, ob eine CPU oder GPU für das Spielen wichtiger ist, lässt sich nur schwer endgültig beantworten. Verschiedene Spiele stellen unterschiedliche Anforderungen an beide, sodass es schwierig ist, eine eindeutige Entscheidung zu treffen.

Die Beziehung zwischen CPUs und GPUs wird noch komplizierter, wenn Sie eine gute mit einer schlechten kombinieren und keine von beiden eine gute Leistung erbringt. Wie sie beim Spielen zusammenarbeiten, macht den Unterschied zwischen einem leistungsstarken Gaming-PC und einem enttäuschenden Setup aus, das kein gutes Spielerlebnis bietet. Bei Spielen können integrierte Grafikkarten nie wirklich mit der Leistung einer eigenständigen GPU-Einheit – oder zwei oder drei – und einer kompatiblen und unabhängigen leistungsstarken CPU konkurrieren. Die Kombination dieser beiden Komponenten ist der Schlüssel zu einem hochwertigen Spielerlebnis. Sie sind teuer, aber es lohnt sich.

Für ein optimales Spielerlebnis benötigen Sie eine CPU und eine GPU, die beide sehr leistungsfähig und kompatibel sind. Was ist wichtiger? Sie sind beide gleichermaßen unverzichtbar, wie Mutter und Vater von PC-Spielen und hochauflösender Grafik.

