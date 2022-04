Beliebte Bezahlmethoden im Internet

Online bezahlen: das ist für uns heutzutage zum Alltag geworden. Schnell und komfortabel läuft das ganze sicher ab. Wer online einkauft, der hat jedoch die Qual der Wahl unter einer Reihe von verschiedenen Bezahlmethoden. Wir erklären Ihnen daher im Folgenden, welche Zahlungsmittel dabei besonders sicher sind und wodurch sich die einzelnen Varianten unterscheiden.

Welche Zahlungsoptionen gibt es?



Die Zeiten, in denen man im Internet lediglich per Kreditkarte oder Überweisung bezahlen konnte, sind lange vorbei. Kunden haben sich mittlerweile daran gewöhnt, dass sich aus einer Reihe von verschiedenen Bezahlmethoden variabel auswählen lässt. Im Folgenden stellen wir Ihnen die unterschiedlichen Optionen vor:



Die Vorteile gängiger Bezahlmethoden



Weiterhin die sicherste Methode online gekaufte Ware zu bezahlen, ist der Kauf auf Rechnung. Dabei bezahlt man erst nach Ankunft der Produkte. Ist die Ware defekt oder wird das falsche Produkt geliefert, dann können Sie mit der Begleichung der Rechnung warten, bis neue Ware eintrifft. Für Shopbetreiber ist dagegen vor allem die Bezahlung per Vorkasse sehr angenehm, da die Ware dabei vor dem Versand bezahlt wird. Manche Shops honorieren dieses Vertrauen vonseiten der Kunden mit einem Rabatt.



Darüber hinaus hat sich PayPal als Anbieter für Bezahlungen im Internet etabliert. Vor allem die einfache Abwicklung und der hohe Käuferschutz sind dabei essentielle Vorteile. Sie können jedoch auch via SEPA-Lastschrift oder SEPA-Überweisung bezahlen. Dabei wird der fällige Betrag direkt von Ihrem Konto abgebucht. Klarna hat sich als weiterer Zahlungsanbieter etabliert, insbesondere der Kauf auf Rechnung, welcher erst 14 Tage später beglichen werden muss, macht den Anbieter so beliebt. Aber auch Guthabenkarten, wie die Paysafecard, welche direkt unter Terd.de erworben werden können, haben sich fest etabliert. Bei Terd haben Sie die Wahl aus vielen verschiedenen Gutschein- und Guthabenkarten. Insbesondere Paysafecards lassen sich dort in den unterschiedlichen Preisklassen finden, aber auch Guthaben für Playstation und Co. kann dort erworben werden.



Welche Nachteile gibt es bei den Bezahlmethoden?



Natürlich haben diese Bezahlmethoden auch Nachteile. Vor allem bei der Bezahlung in Vorkasse gibt man den Händlern einen Vertrauensvorschuss. Fällt man auf Betrüger oder Fake-Shops rein, dann kann es sein, dass Sie weder ein Produkt erhalten noch eine Rückzahlung Ihres Geldes. Aber auch bei der Paysafecard kann es Nachteile geben: Wenn Sie diese nicht im Internet kaufen, sondern bei einer lokalen Verkaufsstelle, dann macht das den gesamten Bezahlprozess deutlich komplizierter und die Bezahlung nimmt einige Zeit in Anspruch. Bei der Zahlung via Kreditkarte, SEPA oder Sofort-Überweisung geben Sie dagegen vertrauliche Informationen an die Betreiber des Shops weiter. Ihre Daten können innerhalb dieses Prozesses gestohlen werden.

Was ist bei der Auswahl der Zahlmöglichkeiten zu beachten?



Achten Sie bei der Auswahl der Zahlungsmöglichkeit darauf, dass diese möglichst anonym funktioniert. Geben Sie im besten Fall so wenig private Daten preis wie möglich und wählen Sie eine Variante, bei der die Ware erst nach Ankunft bezahlt oder abgebucht wird. Gerade die Käufe via Paysafecard oder auf Rechnung eignen sich besonders gut und werden daher häufig genutzt. Aber auch PayPal ist beliebt, aufgrund des hohen Käuferschutzes. Kommt es zu einem Fehler, dann erhalten Sie in der Regel immer Ihr Geld zurück. Durch die richtige Auswahl der Zahlungsmöglichkeit minimieren Sie das Risiko betrogen zu werden.



