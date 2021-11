Unterhaltung im digitalen Zeitalter – die Ausmaße des Wandels sind beachtlich

Unterhaltung ist bereits seit Anbeginn der Menschheit ein wichtiger Bestandteil des alltäglichen Lebens, aber im Laufe der Jahre hat sich die Branche massiv verändert und einer der Hauptgründe dafür ist der technologische Fortschritt. Im Zuge der Digitalisierung hat sich die Art und Weise, wie wir uns unterhalten, grundlegend gewandelt und wie sich das im Spezifischen äußert, ist Gegenstand dieses Artikels.

Glücksspielindustrie verlagert sich immer stärker ins Netz

Durch den technologischen Wandel hat auch die Anzahl an Internetnutzern stark zugenommen und das ist eine Veränderung, die vielen Branchen der Unterhaltungsindustrie bewusst ist. Wie zu erwarten, ist die Glücksspielbranche hiervon nicht ausgenommen und gerade dort machen sich die Veränderungen stark bemerkbar. Die Glücksspielindustrie verlagert sich immer stärker in das Internet und das zeigt sich insbesondere daran, dass es inzwischen eine riesige Auswahl an Online Casinos gibt. Viele davon bieten jedoch nicht nur Slots und Tischspiele an, sondern ermöglichen auch das Platzieren von Wetten. Wer beispielsweise auf Leovegas Sportwetten abschließen möchte, kann das inzwischen ohne größere Umstände tun, denn eine Anmeldung braucht nur wenige Minuten. Verwunderlich ist diese Entwicklung jedoch nicht, da Online Casinos ihren Spielern einige Vorzüge bieten, darunter eine höhere Flexibilität, unterschiedliche Arten von Boni sowie zahlreiche Methoden zur Aus- und Einzahlung.



Streaming-Dienste könnten das lineare Fernsehen langfristig verdrängen

Das lineare Fernsehen spielt noch immer eine große Rolle und vornehmlich ältere Menschen möchten nicht darauf verzichten. Allerdings ist die Situation keineswegs mit der vor einigen Jahren vergleichbar, denn gerade das jüngere Publikum greift zunehmend auf Streaming-Anbieter wie Netflix zurück. Die Gründe dafür sind vielfältiger Natur und beispielsweise die riesige Auswahl sowie die Werbefreiheit tragen zur enormen Popularität bei. Zudem gibt es mittlerweile eine große Auswahl und neben Netflix sind beispielsweise Amazon Prime Video, Eurosport Player, DAZN, Joyn und Sky Ticket interessante Optionen – es ist also für jeden Geschmack etwas dabei!



Mobile Gaming gewinnt immer mehr Anhänger

Gaming ist schon lange ein integraler Bestandteil der Unterhaltungsindustrie, aber lange Zeit hatten Games für Konsolen und PCs die Nase vorn. Deren Popularität ist zwar immer noch extrem hoch, aber es lässt sich nicht bestreiten, dass sie mit dem Mobile Gaming einen starken Konkurrenten bekommen haben. Tatsächlich ist die Anzahl an mobilen Games inzwischen so hoch, dass sie die von PCs und Konsolen bei weitem übersteigt – ein Trend, der sich in den kommenden Jahren verstärken wird. Diese Entwicklung ist jedoch mehr als nachvollziehbar, denn vor allem in puncto Flexibilität ist das Mobile Gaming anderen Gaming-Formen um Längen voraus. Wer spielen möchte, kann das jederzeit und überall ohne jegliche Einschränkungen tun. Ein weiterer Vorzug ist, dass Gaming über Smartphones und Tablets aufgrund des Popularitätsanstiegs immer besser wird, weswegen Hits wie Pokémon GO oder PUBG MOBILE schon bald keine Ausnahmefälle mehr sein dürften.

----