Mit der Digitalisierung in das Chaos

Die „Digitalisierung" ist ein beliebtes Steckenpferd aller inkompetenter Politiker und in Wahrheit neben dem Klimaschwindel und der aktuellen Corona-Hysterie eine weitere Säule der „Großen Transformation" (Great Reset), bei der es bloß darum geht, die Herde in einen noch engeren Koppel zu treiben. Erfinder der „Großen Transformation" ist der Leiter des Weltwirtschaftsforum, Klaus Schwab.

Die Digitalisierung beruht auf der absurden Vorstellung, dass mit Computer eine Art „künstliche Intelligenz" möglich sei, die der menschlichen Intelligenz weit überlegen ist und der man sich deshalb entsprechend unterzuordnen habe. Die Computer wären daher eine Art neue Götter und jene die mit Hilfe der Computer wieder irgendwelche politisch korrekte Ergebnisse fabrizieren, die Priester dieser Götter. Der normale demokratische Diskurs soll auf diese Art ausgehebelt werden. Die Digitalisierung ist also der Weg in die Tyrannei!

Man muss sich an dieser Stelle vergegenwärtigen, was ein Computer kann und was er nicht kann.

Ein Computer kann in phantastischer Geschwindigkeit vorgegebene Prozeduren abarbeiten und fast unbegrenzt viele Daten bearbeiten bzw. verwalten. Die Prozeduren können von einer beliebigen Anzahl von Menschen entwickelt werden. In einem Computerprogramm steckt daher das Wissen vieler Menschen. Insofern kann der Eindruck entstehen, dass der Computer dem menschlichen Verstand weit überlegen ist.

Ein Computer kann aber niemals kreativ agieren. Er kann grundsätzlich nur das tun, was Programmierer einprogrammiert haben. Es kommt unten nur das heraus, was oben hineingestopft wurde. Insbesondere sind dadurch die Ergebnisse von Computern beliebig manipulierbar, wie man beispielsweise von unzähligen Klimasimulationen her weiß. Einem Computer stört es nicht im Geringsten, wenn seine Ergebnisse physikalischen Gesetzen widersprechen, solange so ein Test im Programm nicht eingebaut ist.

Zwischenmenschliche Kommunikation wird ersetzt

Im Kleinen wird davon ausgegangen, dass man mit Hilfe der Digitalisierung alle nur erdenklichen Abläufe im täglichen Leben automatisieren und der menschlichen Intervention entziehen kann. Wie das so funktioniert, erlebt man fast täglich, wenn beispielsweise bei irgendeiner Bestellung im Internet etwas nicht funktioniert, oder wenn man dann irgend welche Änderungen bekanntgeben möchte. Meist hängt man in so einem Fall in einer Endlosschleife von einem „Helpdesk“, der aus Kostengründen in Indien lokalisiert ist. Wenn man Pech hat, gibt es überhaupt keinen Helpdesk mehr. Jeder hat so etwas schon erlebt. Im jetzigen Stadium der Computertechnologie ist somit der technische Fortschritt ein Rückschritt, was die Kommunikation betrifft.

