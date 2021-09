Die Ungleichheit zwischen Männern und Frauen in e-Sports

In den e-Sports herrscht eine enorme Ungleichheit zwischen den Geschlechtern. Wir sind den Ursachen und den Auswirkungen davon auf den Grund gegangen.

Jahrzehnte galten besonders passionierte Gamer als faul und die Spiele besonders Ego-Shooter wurden verdächtigt zu Aggressionen zu führen. Immer mehr Menschen erkennen aber die Fähigkeiten, die hinter dem Spielen von Videospielen stecken und e-Sports werden immer populärer. Mittlerweile ist es tatsächlich eine Karriere im Bereich Videospiele zu machen und nichtnur als Entwickler, sondern auch als Konsument.



Es gibt Menschen, die mit dem Spielen von Video Games auf die verschiedensten Arten Geld verdienen und sich so einen Lebensunterhalt erstreiten können. Während einige von Fans beim Spielen im Live-Stream verfolgt werden, erstellen andere lieber sogenannte Let’s Plays. Und dann gibt es auch noch die wenigen glücklichen, die in einem Spiel so gut werden, dass sie sich für das Teilnehmen an Wettbewerben qualifizieren.



In 2018 war die Branche bereits 900 Millionen Dollar schwer und bekommt weiterhin Zuwachs. In 2017 allein haben 29% mehr Menschen zwischen 13 und 40 bei den Turnieren eingeschaltet. Trotz des stetigen Wachstums, fällt aber eines auf. Frauen sind in der Branche stark unterpräsentiert. Warum sieht man viel weniger Frauen die Gaming zu ihrer Profession mache, haben Sie einfach kein Interesse an Videospielen, oder steckt mehr dahinter?



Gehaltsunterschiede im Gaming

Jeder wünscht sich sein Hobby zu Beruf zu machen und für Videospiel Fans ist dieser Wunsch zur Realität geworden. Und Profispieler müssen nicht einmal besonders gut in einem bestimmten Spiel sein, um daraus einen ernsthaften Nebenverdienst oder sogar einen Vollzeitjob zu machen. Spieler können gutes Geld verdienen, indem sie ihre Spiele streamen, eigene E-sports-Spiele veranstalten oder Wetten auf Videospiele abschließen (nicht anders als bei Live-Sportarten). Aber wer richtig gut verdienen will, sollte seine Karriere auf Meisterschaftsspiele ausrichten, wo es große Preise zu gewinnen gibt.



Wie bei jedem anderen Sport auch, bringen unterschiedliche Meisterschaftstitel den Spielern unterschiedlich hohe Geldpreise ein. Das bisher größte Preisgeld, erreichte "Fortnite" von Epic Games, in der Saison 2018/19 mit einem Preisgeld von 100 Millionen US-Dollar. Davor war es die "Dota 2"-Meisterschaft von Valve, die mit fast 38 Millionen US-Dollar den Titel für das höchste Preisgeld aller Zeiten hielt.



Bei so viel Geld, das auf dem Spiel steht, ist es kein Wunder, dass die Spieler alles geben, um sich bestmöglich sowohl mental als auch körperlich auf die Turniere vorzubereiten. Für weibliche Spieler gibt es nur ein Problem: Sie verdienen im Durchschnitt nicht annähernd so viel.



Unter den 500 Spitzenverdienern bei e-Sports-Meisterschaften ist nur eine einzige Frau vertreten. Scarlett, die erste weibliche Gewinnerin von "Starcraft 2" und Mitglied der Transgender-Community, hat insgesamt über 296.000 Dollar an Meisterschaftspreisen verdient. Im Vergleich dazu haben Spieler wie KuroKy, N0tail und Miracle- alle mindestens 3,7 Millionen Dollar an Meisterschaftsgeldern verdient.



Was das Lohngefälle noch verdeutlicht, Scarlett (deren richtiger Name Sasha Hostyn ist) taucht erst auf Rang 301 auf, wenn man die Spieler unabhängig von ihrem Geschlecht nach ihrem Verdienst ordnet. Warum in die erfolgreichsten Teams mit größeren Gewinnen keine Frauen aufgenommen werden, hat unterschiedliche Gründe. Es gibt normalerweise keine Regeln, die Meisterschaftsteams daran hindern, Frauen in ihre Reihen aufzunehmen, dennoch möchte anscheinend niemand diesen Schritt wagen. Die Manager einiger Teams befürchten, dass die Aufnahme einer Frau als "PR-Gag" angesehen wird. Andere weisen darauf hin, dass es bei der Auswahl einer weiblichen Spielerin nicht immer nur um ihre Fähigkeiten im Spiel geht. Umstände, die zeigen, dass auch 2021 Frauen noch immer nicht für ihre Fähigkeiten ernst genommen werden.



Die Popularität von Frauen und Männern in Gaming

Videospiele zu spielen mag Spaß machen, aber es gibt Millionen von Menschen, die finden, anderen Menschen beim Spielen von Videospielen zuzusehen, hat seine ganz eigenen Vorzüge. Zu bestimmten Zeiten, verzeichnet Amazons Streaming Dienst Twitch fast eine Million Zuschauer. Und das ist eine beachtenswerte Reichweite.



Da die großen Videospielkonsolen wie PlayStation und Xbox Streaming über Twitch unterstützen, wird die kostenlose Plattform sowohl für Zuschauer als auch für Broadcaster immer beliebter. Und warum auch nicht? Mit eingebauter Werbung und der Möglichkeit, Sponsoren zu finden, kann das Spielen von Videospielen für ein Publikum mehr als nur Popularität bringen, es wird auch zu einer ernsthaften Einnahmequelle.



Aber nicht jeder Spieler schafft es so viele Fans und regelmäßige Zuschauer zu ergattern, dass er von den Einnahmen leben kann. Manche Spieler streamen über Monate oder Jahre ohne viele Zuschauer, in der Hoffnung sich über die Zeit eine große Fanbase aufzubauen. Und Zuschauer sehen männliche und weibliche Twitch-Streams nicht unbedingt in gleichem Licht.



Streamer wie Ninja (fast 12,9 Millionen Follower), shroud (5,1 Millionen), Tfue (4,2 Millionen) und summit1g (fast 3,5 Millionen) liegen deutlich vor den beliebtesten weiblichen Kanälen - pokimane und KittyPlays - die 2,7 bzw. 1 Million Follower haben. Ninja und shroud allein haben mehr Follower als die 25 beliebtesten weiblichen Streamer zusammen. Ninja (sein richtiger Name ist Tyler Blevins) verdient derzeit mehr als 500.000 Dollar im Monat, indem er "Fortnite" für seine Millionen von Fans spielt. Shroud hat das professionelle Spielen von "Counter-Strike" aufgegeben, um Vollzeit zu streamen, und verdient damit schätzungsweise 100.000 Dollar im Monat. Im Jahr 2018 wurde Ninja kritisiert, weil er zugab, dass er auf seinem Twitch-Kanal bewusst nicht mit weiblichen Spielern spielt, obwohl er später versuchte klarzustellen, dass diese Entscheidung aus Rücksicht auf seine Frau getroffen wurde. Genauso wie in anderen Sportarten zum Beispiel Fußball, locken bei ESports Männer also mehr Zuschauer an.



Das Verhalten von Männern gegenüber Frauen in Videospielen



Vielleicht sind Frauen auch einfach nicht so sehr daran interessiert ihre Fähigkeiten beim Spielen auf eine große Bühne zu bringen. Grund dafür könnte das Verhalten sein, mit denen Frauen in Videospielen konfrontiert werden. Es wurden mehr als 380 weiblichen Spielern befragt und 57 % gaben zu, beim Spielen von Videospielen schon einmal belästigt worden zu sein, nachdem sie ihr Geschlecht preisgegeben hatten.



Schon in jungen Jahren werden weibliche Spieler manchmal angewiesen, ihr Geschlecht vor anderen Spielern zu verbergen, um verbale und emotionale Belästigungen zu vermeiden. Dazu gehören Kommentare, dass sie entweder nicht so gut sind wie männliche Spieler oder es nicht verdienen, zu spielen. Bei der Befragung gehörten sexistische Kommentare (53 %), beleidigende Bemerkungen über ihre Fähigkeiten (45 %) und Schimpfwörter (41 %) zu den häufigsten Formen der Belästigung, die sich gegen die befragten Spielerinnen richteten. Mehr als eine von vier weiblichen Spielern gab an, dass sie des Hackens oder Betrügens beschuldigt wurden, nachdem sie ihr Geschlecht online preisgegeben hatten, mehr als die Hälfte wurde um sexuelle Gefälligkeiten gebeten, und mehr als zwei von drei erwägen, sich aus einer Spielesitzung zurückzuziehen.



Aus diesem Grund haben weiblichen Spieler verschiedene Verhaltensweisen entwickelt, um Beleidigungen und Belästigungen zu vermeiden. Fast 3 von 4 blockieren Spieler, die Sie beleidigen oder schalten sie auf stumm. Andere versuchen die verbale oder visuelle Kommunikation mit anderen Spielern vermeiden (70 % bzw. 57 %) oder nutzen geschlechtsneutrale Namen (50 %), um ihre Identität zu verbergen.



Fazit

Grund für die Unterrepräsentation von Frauen in E-Sport sind also gesellschaftliche Strukturen, in denen die Fähigkeiten von Frauen abgewertet werden. Die Manager der erfolgreichsten Teams, sehen es als Risiko an eine Frau miteinzubeziehen. Und wenn es um Erfolg geht, zählt anscheinend selbst im Gaming das Aussehen der Spielerinnen mehr als ihr Fähigkeiten. Standards die bei den Männern nicht gelten.



Zudem wird es weiblichen Videospielfans von Anfang an schwerer gemacht, indem Sie aufgrund Ihres Geschlechtes belästigt und beleidigt werden. Es scheint noch ein langer Weg bis eine Gleichstellung von Männern und Frauen in der Gaming Branche erreicht wird. Auch was Wetten anbelangt sind Frauen in e-Sports unterrepräsentiert, ähnlich wie auch der Frauen-Fußball. Falls Sie aber doch auf der Suche nach einem Wettanbieter sind, bei dem Sie auch auf weibliche e-Sport Teams setzten können, schauen Sie sich den buchmacher vergleich von Patrick Loewe an. Er ist deutscher Wettanbieter Experte und hat sich die verschiedenen Anbieter genauer angeschaut.

----