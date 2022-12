Auszeit – Die besten Möglichkeiten um zur Ruhe zu kommen

Ein guter Film



Eine von vielen Möglichkeiten ist es, sich ganz einfach auf der Couch oder in den Lieblingssessel einzukuscheln und einen guten Film oder eine gute Comedyshow anzumachen. Dabei kann man sich schön berieseln lassen. Wenn einem das aber zu langweilig ist, kann man parallel dazu sein Glück in einem der besten Online Casino Echtgeld versuchen. Viele Psychologen behaupten, dass das Glücksspiel in moderaten Mengen eine positive Wirkung auf den psychologischen Zustand der Spieler hat. Dieser Effekt wird dadurch möglich, dass beim Zocken, beispielsweise in einem Online Casino mit 1 Euro Einzahlung, regelmäßig Aufregung und somit Adrenalin im Blut ist. Genau diese Prozesse sind wichtig, um Depressionen und Melancholie zu überwinden. Wer Glücksspiele spielt, erfährt eine beschleunigte Herzfrequenz und das trägt zur Freisetzung von Endorphinen bei. Dabei handelt es sich um Hormone, die für das Erlangen von Vergnügen verantwortlich sind.

Meditation

Meditieren ist mittlerweile sehr verbreitet und beliebt um zu innerer Ruhe und Frieden zu kommen. Hierbei wird die eigene Achtsamkeit bewusst gebündelt und auf sich selbst und sein Inneres gerichtet. Somit ist man vom Außen abgewandt und kann bewusst zur Entspannung übergehen, da es ja oft auch unsere Gedanken sind, welche uns nicht ruhen lassen. Aber auch mit Alltagsstress und Streitigkeiten verbundene Unruhe kann hiermit auf den Nullpunkt kommen.



Bild:pixabay



Meditieren kann man zum Beispiel in Kursen vor Ort, was am Anfang zumindest das Erlernen des Meditierens erleichtert. Wenn man hier aber sicher ist, bietet es sich natürlich auch alleine zu Hause an, ganz bequem und gemütlich. Bücher über Meditation und Meditationsübungen sowie Online-Kurse und zahlreiche Videos über geführte Meditationen bieten ebenfalls gute Möglichkeiten um seine eigene Meditationstechnik herauszufinden.

Yoga

Yoga hilft dabei die Nerven zu beruhigen, die Durchblutung zu fördern,verspannte Muskeln zu entspannen und somit beweglicher zu werden. Man versucht mit jedem Atemzug mehr und mehr den Alltag hinter sich zu lassen. Wichtig ist alle Bewegungen präzise und langsam auszuführen. Je bewusster die Positionen gehalten werden, desto intensiver ist die Körperwahrnehmung und damit der Trainingseffekt. Je mehr wir uns in Gedanken mit unserem Körper beschäftigen und uns auf die einzelnen Yoga-Positionen konzentrieren, desto schneller tritt alles andere in den Hintergrund. Die richtigen Atemtechniken helfen nachgewiesener Maßen bei der Entspannung.



Bild: pixabay



Entspannungsbad

Wer liebt es nicht, das Entspannungsbad. Schon der Gedanke an warmes Wasser, welches einen sanft mit einem wohltuenden Duft umgibt, kann entspannend sein. Entspannungsmusik und Kerzen ergänzen die Wohlfühlatmosphäre. Dazu kann man ein selbst kreiertes Badesalz verwenden, mit ausgewählten Düften und Ölen oder in jeder Drogerie tolle Badezusätze erwerben. Hier hat man wirklich die Qual der Wahl. Danach empfiehlt es sich kuschelig einzupacken und wenn vorhanden vor den Kamin zu setzen oder sich zumindest die Kaminfeueratmosphäre auf den Fernseher zu holen.