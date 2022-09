Clever shoppen: So spart man im Internet

Wenn man etwas im Internet bestellen möchte, sollte man sich nicht für den erstbesten Anbieter entscheiden. Schließlich verpasst man so die Möglichkeit, unter Umständen eine Menge Geld sparen zu können. Stattdessen sollte man sich im Vorfeld damit beschäftigen, wie man beim Online-Shopping clever sparen kann. Im Folgenden soll es darum gehen, welche Tipps besonders effektiv sind.

Schnäppchen-Portale besuchen

Auf Schnäppchen-Portalen findet man oft Artikel, die fehlerhaft ausgezeichnet wurden. Wenn man schnell ist, kann man auf diese Art und Weise ein echtes Schnäppchen machen. Darüber hinaus werden häufig besonders gute Angebote von Online-Shops hervorgehoben, sodass man keinen großen Sale verpasst. In vielen Fällen findet man dort auch Gutscheine für die entsprechenden Produkte, die man sofort anwenden kann.

Gutscheine verwenden

Auch wenn man sich schon für einen bestimmten Shop entschieden hat, kann man den Preis unter Umständen noch weiter reduzieren. Hierfür sollte man sich im Netz nach verschiedenen Gutscheinen umsehen. Auch dafür gibt es extra Portale, die die aktuellen Gutscheine der Shops auflisten. In der Regel gelten für die Gutscheine einige Bedingungen: So muss beispielsweise oft für einen bestimmten Warenwert bestellt werden, damit der Rabatt abgezogen wird. Außerdem können die Gutscheine nicht immer auf alle Produkte angewandt werden. Allerdings gibt es auch Gutscheine, die ohne zusätzliche Bedingungen eingelöst werden können.

Preise vergleichen

Manch einer mag vielleicht denken, dass sich die Preise im Internet sowieso nicht groß voneinander unterscheiden. Das ist allerdings ein großer Irrtum. Wer die Preise von verschiedenen Shops miteinander vergleicht, kann mit etwas Glück mehr als die Hälfte sparen. Damit man nicht selbst die Preise vergleichen muss, sollte man auf spezielle Portale wie zum Beispiel das Preispiraten-Preisvergleichsportal setzen. Der Vorteil solcher Portale ist, dass man lediglich nach dem gewünschten Produkt suchen muss und sofort den günstigsten Anbieter dafür sieht. Selbstverständlich sollte man auch die zusätzlichen Kosten wie die Versandkosten beachten.

Auf seriöse Anbieter setzen

Manchmal stößt man im Internet auf ein Angebot, das eventuell etwas zu gut ist. In einem solchen Fall sollte man unbedingt prüfen, ob es sich um einen seriösen Online-Shop handelt. Das kann man ganz einfach prüfen: Auf verschiedenen Websites kann man sich Bewertungen für den entsprechenden Online-Shop durchlesen. Wenn es viele positive Bewertungen gibt, handelt es sich wahrscheinlich um einen seriösen Shop. Darüber hinaus sollte der Anbieter über ein Impressum mit Kontaktmöglichkeiten verfügen. Wenn der Kauf auf Rechnung möglich ist, ist das ebenfalls ein Indiz dafür, dass man dem Shop vertrauen kann.

Bei verschiedenen Newslettern anmelden

In vielen Fällen bieten Online-Shops einen Nachlass, wenn man sich für den internen Newsletter des Shops anmeldet. Diese Möglichkeit sollte man auf jeden Fall nutzen, wenn man Geld sparen möchte. Zur Veranschaulichung: Viele Shops bieten einen Nachlass von zehn Prozent, wenn man sich für den Newsletter anmeldet. Kauft man nun einen Laptop für 1.000 Euro, hat man bereits 100 Euro gespart. Darüber hinaus wird man regelmäßig über Aktionen des Anbieters informiert.

Kundenkarten verwenden

Ebenfalls empfehlenswert ist die Nutzung von Kundenkarten. Diese lohnen sich vor allem dann, wenn man regelmäßig für höhere Beträge beim entsprechenden Anbieter einkauft. In der Regel sammelt man mit jedem Einkauf Punkte, die man später für einen Rabatt einlösen kann. Viele Unternehmen bieten auch Prämien an, die man gegen eine bestimmte Menge an Punkten einlösen kann. Hierbei sollte man allerdings darauf achten, dass die Prämien tatsächlich erreichbar sind, sodass es sich lohnt.

----