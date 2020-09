Die Curacao-Lizenz: Glücksspiellizenz mit Vertrauensbonus

Den Spielen von Online-Casinos eilt oftmals ein negativer Ruf voraus, der allerdings in vielen Fällen unbegründet und lediglich wenigen schwarzen Schafen zu verdanken ist. Dadurch kommen viele Menschen erst gar nicht in den Genuss von einer abwechslungsreichen Freizeitbeschäftigung, die zudem mit einer kleinen Portion Glück etwas Geld bringen kann. Mitunter die Curacao-Lizenz, die von einer zuverlässigen Glücksspielbehörde erteilt wird, gilt als Indikator für Seriosität und Sicherheit.

Voraussetzungen für den Erhalt einer Curacao-Lizenz

Die exakte Bezeichnung der lizenzgebenden Regulierungsbehörde mit Sitz auf den Niederländischen Antillen lautet Curaçao Internet Gaming Association (CIGA). Das selbst auferlegte Ziel ist die Kontrolle der Glücksspielszene im Netz und die Herstellung eines gesunden Gleichgewichtes auf dem Markt. Der Verhaltenskodex der CIGA bildet die Grundlage der Geschäftstätigkeit der lizensierten Unternehmen und ist bindend. Der Lizenzerhalt setzt nicht nur die verpflichtende Anerkennung der Prinzipien der CIGA voraus, sondern auch die strenge Einhaltung des Jugendschutzes. Zudem haben die Unternehmen Sorge zu tragen, dass keine illegalen Spiele angeboten werden.



Neben der einmaligen Einzahlung eines fünfstelligen Betrages, sind monatliche Lizenzgebühren zu entrichten. Die Regulierungsbehörde überwacht fortlaufend die Aktivitäten der Unternehmen und verbürgt sich für die Integrität der Anbieter sowie Entwickler. Ein hohes Maß an Transparenz wird durch die angebotene Verlaufschronik geschaffen, die sämtliche Einsätze, Gewinne sowie Transaktionen der Spieler verzeichnet. Diese Daten werden einer regelmäßigen Kontrolle unterzogen und bei Auffälligkeiten näher betrachtet.



Wenn irreführende Werbung oder offensive Marketingmaßnahmen festgestellt werden, wird dies seitens der Regulierungsbehörde streng verurteilt und in schweren Fällen bis zu einer Entziehung der Lizenz sanktioniert. Die CIGA gilt insbesondere in Europa als kompetente und erfahrene Kommission, die bereits im Jahre 1996 gegründet wurde. Die Regulierungsbehörde engagiert sich zudem in der Präventionsarbeit. Spielern, die unter Sucht- oder Schuldenproblemen leiden, werden Lösungsansätze angeboten. Die Curacao-Lizenz der CIGA wird daher aus mehreren Gründen als seriös sowie vertrauenswürdig eingestuft und trägt zu einer Sicherheit im Online-Casino bei.

Lizenznehmer mit über 2.300 Spielen im Angebot

Insbesondere Alfcasino setzt auf die vertrauenswürdige Curacao-Lizenz und hat über 2.300 Spiele im Angebot. Das Online-Casino wurde im Jahre 2018 eröffnet, profitierte aber bereits von den Erfahrungen des Betreibers, der noch weitere erfolgreiche Casinos führt. Die gute Vernetzung des Inhabers hat zur Folge, dass bei Alfcasino namhafte Spieleentwickler wie Microgaming, Netent, Booongo, GameArt, Push Gaming und viele andere an Bord sind.

Über 1.800 Slot-Spiele stehen zur Verfügung.



Unter anderem sind die bekannten Slotmaschinen Planet Fortune, Blood Suckers II, Thunderstruck II, Easter Island, Rise of Olympus und Rocket Men vertreten.

Das Online-Casino bietet mehrere Poker- sowie Blackjack-Varianten und über 80 Kartenspiele wie Live Baccarat, High Limit und Dragon Tiger, die grafisch und spielerisch eine angenehme Abwechslung bieten.

Der Live-Casino-Bereich ermöglicht spannende Spiele mit realen Dealern. Außerdem fallen 49 Video-Poker-Spiele in das Portfolio. Für eine weitere Abwechslung sorgen Turniere mit unterschiedlichen Werbeaktionen. Das Spieleangebot wird von dem Betreiber fortlaufend ausgebaut.

Die Seriosität von Alfcasino wird mitunter durch den vielschichtigen Support deutlich. Der mehrsprachige Kundendienst kann via E-Mail und Live-Chat in Anspruch genommen werden. Darüber hinaus ist eine telefonische Kontaktierung möglich. Die Nutzer können mit über 10 Zahlungsmethoden in 7 verschiedenen Währungen Zahlungen tätigen.

