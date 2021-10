Kann man mit Sportwetten Tipps wirklich Geld verdienen?

Jeder, der auf ein bestimmtes Sportereignis wettet, träumt von dem großen Jackpot und den Millionengewinn. Es gibt aber weltweit keine Strategie, mit der man 100-prozentig mit Sportwetten reich werden kann. Dennoch gibt es einige Tippspieler, die wesentlich häufiger Gewinne einstreichen als andere.

So erhöhen sich die Gewinnchancen

Wenn es auch kein Patentrezept für den garantierten Gewinn gibt, so haben sich doch einige praktische Tipps und Tricks durchgesetzt, mit denen Gewinne wahrscheinlicher werden. Es handelt sich hierbei um ganz legale Vorgehensweisen, die sich bei den guten online Casinos anbieten. Zum Beispiel können Nutzer auf Plattformen wie Spieletipps24.com mehr darüber erfahren, wie sie ihre eigenen Chancen bei den Sportwetten verbessern.



Einzelwetten statt Kombiwetten

So ist es zum Beispiel empfehlenswert, vermehrt auf Einzelwetten zu setzen. Die eigentlich so beliebten Kombiwetten sind oftmals zu gefährlich und riskant. Selbst wenn man in einer Kombiwette bestehend aus vier Spielen, bei drei Spielen goldrichtig gelegen hat und nur eines daneben geht, sind die Gewinne dahin. Es kommt also auf ein komplexes Gefüge von Bedingungen an, die Spieler oftmals nicht im Blick behalten. Wenn man bei diesem Beispiel die Einzelwette ausgewählt hätte, blieben wenigstens drei Gewinne übrig. Bei der ersten Option der Kombiwette geht der gesamte Einsatz verloren.

Bei vielen Casinos locken die unheimlich hohen Quoten in Verbindung mit dem Kombiwetten. Doch sind daran sehr hohe Anforderungen gebunden. Da muss schon ziemlich viel zusammen laufen, damit die Kombiwette zum Erfolg führt. Grundsätzlich davon abraten kann aber niemand, gerade wenn sich die Spieler sehr gut in einer Liga, Sportart und mit den Mannschaften auskennen. In diesem Zusammenhang ist es ratsam, auf besondere Ereignisse in einem Spiel zu tippen.



Das Geld-Management

Ein wesentlicher Punkt entfällt auf das Geld Management. Auch nach einer negativen Serie kann ein Erfolg folgen. So sollte jeder Nutzer selbst einschätzen, ob er sich die nächsten Sportwetten überhaupt leisten kann und wie hoch sein eigenes Budget ist. Man ist gut beraten, niemals über diese Schmerzgrenze hinaus zu gehen. Darüber hinaus macht es Sinn, vorab die Anbieter für die Sportwetten in den Vergleich zu setzen. In Bezug auf die Gebühren, das Spieleangebot und die Bonuszahlungen gibt es enorme Unterschiede. So offerieren einige Casinos deutlich bessere Quoten.

Jeder sollte nur mit dem Kapital wetten, dass ihm oder ihr frei zur Verfügung steht. Wenn Gelder für feste Ausgaben eingeplant sind, wäre der Druck gewinnen zu müssen viel zu hoch. Sportwetten kann niemand immer zu jedem Zeitpunkt gewinnen.

Der Blick auf die Quote ist entscheidend

Ebenso wichtig wie die Entscheidung für den passenden Buchmacher ist die Wahl der Spiele. So ist es empfehlenswert, nur die Spiele auszuwählen, die mit einer entsprechenden Quote einhergehen. Wer langfristig nur auf Quoten von 1,1 bis 1,4 setzt und sich auf die Favoriten-Siege verlässt, an dem werden über kurz oder lang die großen Gewinne vorbeigehen. Wenn es dann doch einmal den Top-Favoriten erwischt, ist die ganze Geduld und Mühe über die vielen Sportwetten dahin.



Wie kann ich meine Chancen auf die Gewinne erhöhen?

Eines ist klar: Das Geheimrezept für den garantierten Gewinn gibt es auch bei den besten Buchmachern nicht. Jeder einzelne Nutzer kann mit seinem Spielverhalten und einigen Tipps aber die Wahrscheinlichkeit für einen Gewinn erhöhen. Es macht wenig Sinn, einfach nur blind zu tippen, ohne sich mit den Spielen, der Sportart und dem Niveau aus zu kennen. Von daher ist es empfehlenswert, auf die Liga die eigenen Tipps zu setzen, in der man sich wirklich gut auskennt. Man sollte seine Erwartungen von Anfang an nicht zu hoch ansetzen, sondern mit soliden Grundvoraussetzungen an ein Spiel herangehen.

