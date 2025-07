Matthias Hofmann: Ernährung ab 50 – wie Panifactum dabei hilft, fit und vital zu bleiben

Über die Jahre verändern sich Körper und Stoffwechsel – plötzlich genügt ein Stück Brot, und man fühlt sich schlecht: Magen-Darm-Beschwerden, Schmerzen, Brainfog. Das Gewicht auf der Waage steigt, die Energie schwindet. Bäckermeister Matthias Hofmann von der Low-Carb-Bäckerei Panifactum weiß, dass gerade Menschen ab 50 ballaststoffreiche, bekömmliche Produkte brauchen. Worauf aber kommt es dabei an, um auch im Alter fit zu bleiben?

Viele Menschen über 50 wünschen sich mehr Leichtigkeit im Alltag, eine gute Figur und mehr Energie. Doch mit zunehmendem Alter verlangsamt sich der Stoffwechsel, die Muskelmasse nimmt ab und die Fettreserven halten sich hartnäckiger. Wer dann noch klassisch „brotlastig“ isst, steht schnell vor dem nächsten Problem: Trägheit, Verdauungsprobleme, Heißhunger.

Sogar der berüchtigte „Brainfog“ kann die Folge sein. Was als Alterserscheinung abgetan wird, ist in Wahrheit oft Zeichen einer ungünstigen und unausgewogenen Ernährung. Die Folge sind Unsicherheit, Unzufriedenheit, manchmal auch Frust. Der Körper reagiert anders als früher – aber kaum jemand weiß, wie man gegensteuert. „Bei Menschen um die 50 geht es häufig ums Thema Abnehmen, das ist klar. Aber eben auch viel um Diabetes“, sagt Matthias Hofmann. „Und auch da kann eine Ernährungsumstellung unterstützen. Das Ziel: eine vitale Ernährung, die mit dem Leben mitgeht – nicht dagegen.“

Matthias Hofmann war selbst jahrzehntelang Teil der klassischen Backkultur, bis er umdachte. Aus dem Traditionsbetrieb entstand 2017 Panifactum: eine Bäckerei, die kohlenhydratarm, glutenfrei und proteinreich backt. So merkte der Bäckermeister schnell: Es geht nicht nur ums Abnehmen und den Trend „Low Carb ab 50“. Die Nachfrage nach seinen Broten ist auch bei Menschen mit Unverträglichkeiten äußerst groß. „Es ist heute tatsächlich so, dass wir viele Leute damit ansprechen, die unzählige Unverträglichkeiten haben“, erzählt der Gründer von Panifactum. Der Gedanke: ein bekömmliches, vollwertiges Brot, das satt macht, nicht belastet und zum modernen Lebensstil passt. Matthias Hofmann entwickelte zu diesem Zweck eigene Rezepturen, die ohne Stärke, Hefe oder Weizenmehl auskommen. Stattdessen: hochwertige Zutaten, lange Teigführung, liebevolle Handarbeit. Und das mit Erfolg – heute beliefert Panifactum Kunden aus ganz Deutschland, die vital durchs Leben gehen wollen und ist auch in Supermärkten deutschlandweit vertreten. Einige der wesentlichen Gründe dafür, lesen Sie hier.

1. Bewusste Reduzierung von Kohlenhydraten – für stabile Energie

Viele Erwachsene spüren es ab Mitte 40: Der Stoffwechsel verändert sich und wird träger, zugleich mehren sich die Heißhungerattacken. Eine gezielte Reduktion von Kohlenhydraten entlastet hier spürbar. Low-Carb-Produkte wirken sich positiv auf das Gewicht aus, da sie das Hungergefühl dämpfen und die Fettverbrennung fördern. Die Brote von Panifactum enthalten bis zu 97 % weniger Kohlenhydrate als herkömmliche Varianten – und sättigen dennoch langanhaltend. So bleibt die Energie stabil, statt nach kurzer Zeit wieder abzufallen.

2. Muskelmasse erhalten – mit proteinreicher Ernährung

Der Muskelabbau im Alter ist kein Mythos – sondern eine biochemische Realität. Umso wichtiger ist eine eiweißreiche Ernährung, die den Körper mit den nötigen Bausteinen versorgt. Panifactum setzt hier auf Quark, Eiklarpulver und Ölsaaten – allesamt proteinreich und leicht verdaulich. Die Kombination aus Eiweiß und Ballaststoffen unterstützt den Erhalt von Kraft und Mobilität – ein Faktor, der im Alter zentral für Selbstständigkeit und Lebensqualität ist.

3. Entzündungen vorbeugen – durch glutenfreie Ernährung

Viele Altersbeschwerden stehen in Zusammenhang mit stillen Entzündungen im Körper – ausgelöst durch Stress, Zucker und oft auch Gluten. Glutenfreie Ernährung kann ein erster, wichtiger Schritt zur Besserung sein. Wer trotzdem nicht ganz auf Brot verzichten will, kann glutenfreies Brot kaufen oder selbst backen. Panifactum verzichtet konsequent auf glutenhaltige Zutaten und nutzt stattdessen ballaststoffreiche Komponenten wie Flohsamenschalen, Leinsaat oder Chiasamen. Diese wirken beruhigend auf den Verdauungstrakt, fördern die Darmgesundheit und helfen dabei, entzündliche Prozesse zu reduzieren. Gerade für Menschen, die auf klassische Brote mit Unwohlsein oder Völlegefühl reagieren, ist das ein wichtiger Schritt in Richtung Wohlbefinden.

Fazit

Spätestens ab einem gewissen Alter wird vielen klar: Beim Essen geht es nicht mehr nur um Genuss – sondern um Lebensqualität. Wer seine Ernährung nicht blind der Gewohnheit überlassen will, findet bei Panifactum eine durchdachte Alternative zum herkömmlichen Brot. Ein Konzept, das viele überzeugt – unter anderem auch Ski-Olympiasiegerin Martina Ertl, die Panifactum als Botschafterin für gesunde Ernährung als Werbegesicht unterstützt.

Quelle: Panifactum (ots)