Wie pflanzt und pflegt man Narzissen in einem Topf

Narzissen können in Töpfen in Ihrem Zuhause gut Wurzeln schlagen und von Dezember bis März mit schönen Blüten erfreuen.



Viele Narzissenarten bietet Dutch Bulbs Deutschland an, dort finden Sie schöne Blumen zu jeder Jahreszeit. Was wichtig ist, nicht alle Pflanzenarten sind für den Heimanbau geeignet.



Die am besten geeigneten Sorten zum Einpflanzen in Zimmertöpfe sind:



Wie wählt man Blumenzwiebeln zum Pflanzen aus?

Narzissenzwiebeln für den Heimanbau stellen besondere Anforderungen an Größe und Pflege. Wenn Sie möchten, dass Ihre Pflanze in Ihrem Zimmertopf gut Wurzeln schlägt, wählen Sie große, feste Zwiebeln. Sie dürfen nicht beschädigt sein (Löcher, schwarze Flecken, Kratzer). Nach dem Kauf der Zwiebeln von „Indoor“-Narzissen wird empfohlen, sie so früh wie möglich in Töpfe zu pflanzen. Vor dem Pflanzen sollte das Pflanzmaterial an einem dunklen, trockenen und gut belüfteten Ort gelagert werden.

Wie man eine Narzisse pflanzt, Grundvoraussetzungen



Narzissen sind unprätentiös. Damit die Pflanze jedoch gut Wurzeln schlagen und Sie lange mit ihrer bezaubernden Blüte begeistern kann, ist es notwendig, bestimmte Pflanz- und Pflegeregeln einzuhalten. Zuerst wählen Sie einen Topf für Narzissen aus. Der Topf zum Pflanzen soll kurz (ca. 15 cm) und mittelbreit (10 bis 13 cm) sein. In einen solchen Topf können Sie je nach Größe und Sorte zwei bis vier Zwiebeln pflanzen. Es ist am besten, wenn es sich um einen Ton- oder Keramikbehälter handelt.



Was ist der passende Boden für die Einpflanzung von Narzissen?



In Blumengeschäften können Sie spezielle Erde für Narzissen kaufen. Diese Pflanze wird jedoch in normaler Gartenerde gut Wurzeln schlagen. Damit Narzissen besser blühen, empfiehlt es sich, dem Boden etwas Sägemehl, Flusssand hinzuzufügen. Der Boden sollte weich und krümelig sein.

Pflanzungsprozess

Legen Sie die Drainage mit einer Schicht von etwa drei Fingern auf den Boden des Topfes. Dies sorgt für eine bessere Sauerstoffzirkulation und die Möglichkeit, überschüssiges Wasser während der Bewässerung zu entfernen. Als Nächstes wird der Behälter bis zum Rand mit Erde gefüllt. Die Zwiebeln werden darauf gelegt und leicht in die Erde gedrückt. Die Oberseite des Pflanzmaterials sollte etwas über den Topfrand hinausragen.

Eines der ersten Geheimnisse beim Anbau von Narzissen auf einer Fensterbank besteht darin, sie nicht neben anderen Blumenarten zu platzieren. Die Pflanze enthält einige giftige Substanzen, die wählerischen Pflanzen mit einem schwachen Wurzelsystem schaden können. Narzissen brauchen nach der Blüte Pflege. Trockene Blumen müssen sorgfältig beschnitten werden, den Rest der Pflanze vollständig trocknen lassen.

Während dieser Zeit wird es mäßig gegossen und gefüttert (etwa alle 10 Tage). Nachdem die Blätter vollständig verwelkt sind, wird der Bodenteil vorsichtig mit einer Schere oder einem Messer beschnitten. Stellen Sie dann den Topf mit den Zwiebeln an einen dunklen, kühlen Ort.



