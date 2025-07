Edmond Rätzel: So gewinnen Fotografen planbar neue Kunden – ohne Empfehlungen

Viele selbstständige Fotografen und Filmemacher kämpfen mit unregelmäßigen Aufträgen und mangelnder Planbarkeit. Häufig verlassen sie sich fast ausschließlich auf Mundpropaganda – und geraten dadurch in eine passive Warteschleife. Genau an diesem Punkt setzt ein strukturiertes Marketing-System an: Es unterstützt kreative Dienstleister dabei, sichtbar zu werden, planbar zu arbeiten und langfristig erfolgreich zu sein. Wie das funktioniert, wer davon profitiert und welche Schritte dafür nötig sind, erfahren Sie hier.

Volle Auftragsbücher, kreative Freiheit und wertschätzende Kunden – davon träumen zahlreiche selbstständige Fotografen. In der Praxis ist das Bild oft ein anderes. Die Anfragen schwanken, echte Planung ist schwierig und man fühlt sich unter Druck, sichtbar zu sein – ohne zu wissen, wie. Die meisten setzen dabei auf Empfehlungen. Das funktioniert in der Regel gut, solange die Aufträge kommen. Doch was passiert, wenn plötzlich keine Anfragen mehr eingehen und der Terminkalender leer bleibt? „Wer sich nur auf Empfehlungen verlässt, macht sein Business von äußeren Faktoren abhängig – und riskiert, irgendwann ohne Aufträge dazustehen“, warnt Edmond Rätzel, Gründer der Foto & Film Akademie. „Es braucht kein Glück, sondern ein System“, fügt der erfahrene Fotograf hinzu. „Wer weiß, wie er sich präsentiert, Kunden anspricht und Sichtbarkeit erzeugt, wird nicht gebucht – er wählt aus.“ Edmond Rätzel von der Foto & Film Akademie weiß, wovon er spricht: Als Marketing- und Positionierungsexperte hat er sich auf selbstständige Fotografen und Filmemacher spezialisiert. Seine Mission: Kreativen dabei helfen, dauerhaft planbar neue Kunden zu gewinnen – ohne sich zu verbiegen, auf Rabatte angewiesen zu sein oder in der Masse unterzugehen. Die Grundlage seines Konzepts: eine Kombination aus Zielgruppenfokus, strategischer Online-Präsenz und bezahlter Werbung, ergänzt durch psychologisch fundierte Gesprächsführung und Angebotsgestaltung. Aus dieser Erfahrung heraus teilt er im Folgenden fünf konkreten Wege, wie Fotografen und Filmemacher in kürzester Zeit neue Aufträge gewinnen können. Tipp 1: Bestehende Kunden als Auftragsquelle nutzen Bereits bestehende Kunden bieten oft das größte Potenzial für neue Aufträge. Obwohl viele Fotoprojekte auf den ersten Blick als einmalige Leistungen erscheinen – etwa Hochzeitsreportagen oder Businessshootings – ergeben sich bei näherer Betrachtung vielfältige Möglichkeiten für eine erneute Zusammenarbeit. After-Wedding-Shootings, aktualisierte Mitarbeiterportraits oder saisonale Shootings im Tierbereich sind nur einige Beispiele. Das gezielte Reaktivieren dieser Kontakte schafft eine stabile Grundlage für zusätzliche Aufträge mit einem geringen organisatorischen Aufwand und einer hohen Erfolgswahrscheinlichkeit. Tipp 2: Empfehlungen gezielt initiieren Zufriedene Kunden sind grundsätzlich bereit, eine Weiterempfehlung auszusprechen – tun dies jedoch häufig nur dann, wenn sie aktiv daran erinnert werden. Erfolgreiche Anbieter schaffen dafür geeignete Anlässe, unmittelbar nach dem abgeschlossenen Projekt oder auch zu einem späteren Zeitpunkt. Mit einer durchdachten Empfehlungsstrategie kann man gezielt neue Kunden erreichen – ganz ohne dem Zufall zu überlassen. Der Aufwand ist gering, der Effekt oftmals beachtlich. Tipp 3: Online-Portale gezielt einbinden Anfrageplattformen wie Listando, ProntoPro oder Fotograf.de können eine sinnvolle Ergänzung zur Kundengewinnung sein, wenn sie gezielt und bewusst eingesetzt werden, weiß Edmond Rätzel von der Foto & Film Akademie. Nicht jede Anfrage führt zu einem lohnenden Projekt, daher ist eine kritische Prüfung der Anfragen hinsichtlich Budget, Zielsetzung und Passung zum eigenen Leistungsangebot essenziell. Langfristig empfiehlt sich eine systematische Auswertung, um die Rentabilität und Qualität der Kontakte über diese Kanäle fundiert bewerten zu können. Tipp 4: Messeauftritte strategisch einsetzen Messen zählen nach wie vor zu den effektivsten Instrumenten, um Sichtbarkeit in klar definierten Zielmärkten zu erzielen – etwa in der Hochzeits-, Familien- oder Unternehmensfotografie. Der Aufwand ist jedoch erheblich: Neben Standkosten und Logistik erfordert ein professioneller Messeauftritt eine klare Positionierung, ein überzeugendes Angebot und eine durchdachte Nachbearbeitung. Wenn alles gut zusammenspielt, zahlen sich die Investitionen oft schon nach wenigen Aufträgen aus. Ohne strategische Vorbereitung hingegen ist das finanzielle Risiko hoch. Tipp 5: Online-Marketing als systematischer Wachstumstreiber Die gezielte Platzierung von Online-Werbung auf Plattformen wie Facebook, Instagram, TikTok oder Google ermöglicht es, definierte Zielgruppen planbar zu erreichen – und dadurch kontinuierlich qualifizierte Anfragen zu generieren. Während die Anfragekosten im Privatkundenbereich typischerweise zwischen 20 und 40 Euro liegen, bewegen sie sich im Unternehmensumfeld meist zwischen 40 und 80 Euro. Richtig eingesetzt, lässt sich über diesen Kanal viel erreichen – und das messbar und skalierbar. Entscheidend sind eine durchdachte Kampagnenstruktur, eine klare Positionierung und ein überzeugendes Angebot, betont Edmond Rätzel von der Foto & Film Akademie. Fazit Wer als Fotograf oder Filmemacher unabhängig von Empfehlungen agieren möchte, benötigt eine klare Strategie, strukturierte Prozesse und eine gezielte Marktansprache. Durch die Kombination aus Bestandskundenpflege, aktivem Empfehlungsmanagement, selektiver Nutzung von Portalen, strategischen Messeauftritten und professionellem Online-Marketing lassen sich planbare, hochwertige Aufträge realisieren – nachhaltig, wiederholbar und unabhängig von äußeren Zufällen. Quelle: Edmond Rätzel (ots)