Einweg E-Zigarette: Darauf ist beim Kauf zu achten

Der aktuelle Trend ist günstig und ideal für Anfänger geeignet: Die Einweg E-Zigarette. Diese erfreut sich bereits seit einiger Zeit einer stetig steigenden Beliebtheit. Verwunderlich ist dies kaum, denn die Einweg E-Zigaretten sind nicht nur in einer überaus abwechslungsreichen Auswahl verschiedener Aromen und Geschmacksrichtungen erhältlich, sondern ebenfalls außerordentlich handlich und benutzerfreundlich.

Die Einweg E-Zigaretten zeichnen sich dadurch aus, dass sie bereits mit E-Liquids befüllt sind, sodass der Dampfgenuss sofort nach dem Auspacken beginnen kann. Was zu beachten ist, wenn das erste Mal eine Einweg E-Zigarette gekauft wird und welche Vorteile im Detail mit dieser Art des Dampfens einhergehen, zeigt der folgende Beitrag.



Einweg E-Zigaretten – Das steckt dahinter

Bei den Einweg E-Zigaretten handelt es sich um eine simple Version der herkömmlichen E-Zigarette. Der Dampfspaß ist bei dieser auf einen gewissen Zeitraum begrenzt. Abhängig von dem jeweiligen Hersteller sind so mit einer Einweg E-Zigarette rund 500 bis 800 Züge möglich.

Die Bedienung der praktischen Vape Pens, wie die Einweg E-Zigaretten ebenfalls bezeichnet werden, zeigt sich als überaus einfach und die Qualität des Dampfens steht der der normalen elektronischen Zigarette in nichts nach. Ihr einziger Unterschied besteht darin, dass nach der maximalen Zuganzahl ein Austausch der Einwegmodelle nötig ist.

Die Vorteile der Einweg E-Zigaretten

Es lässt sich grundsätzlich eine Vielzahl von Vorteilen im Hinblick auf die Nutzung der praktischen Einwegmodelle ausmachen. Zuallererst ist etwa ihr überaus günstiger Preis zu nennen. Daneben eignet sie sich perfekt für diejenigen, die das Dampfen einmal ganz unverbindlich für sich ausprobieren möchten.

Da im Handel eine überaus umfangreiche Auswahl an verschiedenen Geschmacksrichtungen und Aromen der Einweg E-Zigaretten erhältlich ist, kann jeder genau die Sorte wählen, die seinem persönlichen Geschmack entspricht. Ein umständliches Einfüllen des E-Liquids in Eigenregie ist bei dieser Art der elektronischen Zigarette nicht nötig.

Hervorzuheben ist außerdem, dass kein weiteres Zubehör für den Genuss der Einweg E-Zigarette erforderlich ist. Besonders für Raucher gestaltet sich die Hürde für den Umstieg auf das elektronische Dampfvergnügen so wesentlich niedriger. Daneben zeigt sich die Größe der Einwegmodelle als außerordentlich handlich.

Schaden Einweg E-Zigaretten der Gesundheit?

Grundsätzlich nehmen die Einweg E-Zigaretten einen ähnlichen Einfluss auf die Gesundheit, wie auch die normalen elektronischen Dampfgeräte. Damit zeigen sie sich als wesentlich weniger schädlich für die Gesundheit als die herkömmlichen Tabakzigaretten.

Somit zeigt sich die Einweg E-Zigarette besonders für Raucher als empfehlenswert, die schon lange versuchen, die Tabakzigaretten aufzugeben. In den Einwegmodellen ist in der Regel eine wesentlich geringere Menge an schädlichem Nikotin enthalten, außerdem werden im Rahmen des Dampfens keine gesundheitsgefährdenden Verbrennungsprodukte inhaliert. Das Risiko von Erkrankungen der Atemwege oder der Lunge fällt so im Vergleich zum Rauchen maßgeblich niedriger aus.

Die Kosten für die Dampf-Einwegmodelle

Die Einweg E-Zigaretten zeichnen sich durch ein besonders attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Pro Exemplar liegen die Kosten für dieses bei lediglich zehn Euro. Nach dem Kauf kann dann sofort mit dem Dampfen begonnen werden, ohne dass zusätzliche Vorbereitungsmaßnahmen getroffen werden müssen.

Werden die Einweg E-Zigaretten im Internet bestellt, legen viele Dampfer etwa gleich mehrere Exemplare in ihren Warenkorb, um sowohl bei der Lieferung zu sparen als auch eine gewisse Abwechslung hinsichtlich der Aromen beim Dampfen zu genießen.

