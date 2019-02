DAX legt zu - Wirecard lässt stark nach

Am Donnerstag hat der DAX zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 11.423,28 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,19 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

An der Spitze der Kursliste standen kurz vor Handelsschluss die Wertpapiere von Fresenius mit kräftigen Kursgewinnen von über zwei Prozent im Plus, gefolgt von Linde und von Beiersdorf.

Die Anteilsscheine von Wirecard standen kurz vor Handelsschluss mit starken Kursverlusten von über vier Prozent am Ende der Liste, gefolgt von RWE und von Merck. Marktbeobachter sehen die Verfügung der Börsenaufsicht BaFin vom Dienstag, wonach Netto-Leerverkaufspositionen gegen Aktien des Zahlungsdienstleisters Wirecard nicht neu eingegangen werden dürfen, als Grund für die starken Kursverluste beim Zahlungsdienstleister. Zudem dürfen bestehende Positionen nicht erhöht werden. Die Verfügung gilt bis zum 18. April. Für die meisten Investoren kam die Entscheidung völlig überraschend.

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagnachmittag kaum verändert. Ein Euro kostete 1,1333 US-Dollar (-0,11 Prozent). Quelle: dts Nachrichtenagentur

