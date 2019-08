Baukonjunktur startet gut in den Sommer

Die Auswertung der von den Unternehmen der Bauwirtschaft an SOKA-BAU übermittelten Beitragsmeldungen hat ergeben, dass das effektive Arbeitsvolumen im Juni saisonbereinigt gegenüber dem Vormonat um 0,3 % gestiegen ist. Auch die Bruttolohnsumme und die Zahl der gewerblichen Arbeitnehmer nahmen zu.

Die Frühindikatoren zeigten sich derweil uneinheitlich. Zwar sind die Baugenehmigungen im Hochbau im Mai erneut angestiegen, die (volumenmäßigen) Auftragseingänge im Bauhauptgewerbe gaben jedoch zum vierten Mal in Folge nach. Zuletzt lag dies an der schwächeren Entwicklung im Nichtwohnungsbau.

Die Rahmenbedingungen bleiben bei gleichzeitig weiter ungünstigem gesamtwirtschaftlichem Umfeld gut. Die Zinssätze für neue Hypothekenkredite haben - im Einklang mit den Renditen am Rentenmarkt - neue Allzeittiefststände markiert. Gleichzeitig ist die Erwerbstätigkeit weiter gestiegen - wenn zuletzt auch etwas weniger dynamisch als zuvor. Unterdessen hat sich die Stimmung bei den Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes erneut verschlechtert, die Indizes deuten auf die stärkste Schrumpfung der Produktion seit der Eurokrise hin. Kapazitätserweiterungen oder stärkere Wirtschaftsbauinvestitionen dürften damit in weite Ferne rücken. Im öffentlichen Bau stützt in diesem Jahr der Investitionshochlauf des Bundes. Für das Gesamtjahr erwartet der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB) einen Anstieg des nominalen Umsatzes im Bauhauptgewerbe um 8,5 %.

Quelle: SOKA-BAU (ots)