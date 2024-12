Die japanischen Autobauer Honda und Nissan wollen fusionieren. Man habe offizielle Gespräche über eine Fusion aufgenommen, teilten beide Konzerne am Montag mit.

Ziel ist es demnach, dass eine Holdinggesellschaft als Muttergesellschaft von Honda und Nissan gegründet wird, die an der Tokioter Börse notiert sein soll. Nach Umsatz könnte so der drittgrößte Automobilhersteller der Welt entstehen. Man wolle Informationen und Ressourcen gemeinsam nutzen, Größenvorteile und Synergien erzielen und gleichzeitig beide Marken schützen, sagte Honda-Chef Toshihiro Mibe. Die Gespräche sollen im Juni 2025 abgeschlossen werden.



Dem Autobauer Mitsubishi, der bereits ein strategischer Partner von Nissan ist, wurde derweil angeboten, sich den Plänen anzuschließen. Mitsubishi strebt nach eigenen Angaben an, bis Ende Januar 2025 eine Entscheidung über die Beteiligung an der geplanten Geschäftsintegration zwischen Nissan und Honda zu treffen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur