Deutsche Bahn will 2025 etwas weniger Nachwuchskräfte einstellen

Die Deutsche Bahn will im Jahr 2025 etwas weniger Nachwuchskräfte einstellen als im laufenden Jahr. Insgesamt sollen rund 5.700 Auszubildende und Studierende im Herbst 2025 bei der DB an den Start gehen, teilte der Konzern am Sonntag mit.

2024 hatten rund 6.000 Nachwuchskräfte bei der DB ihre Ausbildung begonnen, der Rückgang liegt dem Konzern zufolge am Abschluss des Verkaufs von DB Schenker. Für die Eisenbahn in Deutschland seien es genauso viele Azubis und Studenten wie im laufenden Jahr, hieß es.



DB-Personalvorstand Martin Seiler sagte, dass man auch während des Sanierungsprogramms S3 im operativen Bereich "weiterhin uneingeschränkt" einstelle. Der anhaltend hohe Bedarf im direkten Eisenbahngeschäft - insbesondere bei Lokführern, Instandhaltern, Zugverkehrssteuerern und Servicekräften - erfordere dies. Zudem gelte weiterhin die tarifliche Übernahmegarantie für alle Nachwuchskräfte nach erfolgreichem Abschluss der Erstausbildung.



Der Konzern hatte im Herbst das Programm S3 zur strukturellen Sanierung innerhalb der nächsten drei Jahre gestartet. Bis Ende 2027 will die DB den Konzern in drei Handlungsfeldern sanieren - der Infrastruktur, dem Eisenbahnbetrieb und der Wirtschaftlichkeit. Dazu wird der Personalbedarf insgesamt gesenkt. Quelle: dts Nachrichtenagentur