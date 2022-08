Römerberg: Heuballenbrand

Aus bislang unbekannter Ursache gerieten am Donnerstag gegen 23:45 Uhr, auf einem Feld "in den Rauhweiden" ca. 40-45 Heuballen gestapelte Heuballen in Brand.

Bis zum Eintreffen der ersten Kräfte von Polizei und Feuerwehr standen die Ballen in Vollbrand. Der Besitzer der Heuballen war durch aufsteigenden Qualm auf den Brand selbst aufmerksam geworden. Die Feuerwehr Römerberg war mit 4 Einsatzfahrzeugen vor Ort. Die genauen Gründe des Brandausbruchs sind nun Gegenstand der geführten Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen (ots)