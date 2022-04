Friedensbotschafter Sri Sri Ravi Shankar startet globale Initiative „I Stand For Peace“

Am morgigen Freitag startet der internationale Friedensbotschafter Gurudev Sri Sri Ravi Shankar seine globale Initiative „I Stand For Peace“. Am kommenden Montag, 25. April, lädt er anlässlich des Launches zu einem interaktiven Dialog und kostenlosen Meditationsabend in Berlin ein.

Mit Pandemie und Krieg durchlebt die Welt harte Zeiten. Mentale Gesundheit ist eine Herausforderung und es wird immer wichtiger, Frieden in sich selbst zu finden. Der persönliche Frieden des Einzelnen macht einen Unterschied. Zumal, wenn viele Menschen sagen: "Ich stehe für den Frieden ein - I Stand For Peace". Sri Sri Ravi Shankar erklärt: „Es ist an der Zeit, dass die Stimme des Friedens laut und deutlich zu hören ist, und jeder Mensch kann ein Botschafter des Friedens in seinem eigenen Leben und persönlichen Umfeld sein.“ Sri Sri Ravi Shankar hat u.a. die Nichtregierungsorganisationen Art of Living Foundation und die International Association for Human Values gegründet, die in 156 Ländern der Welt aktiv sind.Beide halten einen Sonderberaterstatus im Wirtschafts- und Sozialrat (ECOSOC) der Vereinten Nationen und sind in zahlreichen anderen internationalen Gremien in den Bereichen Gesundheit, Bildung und nachhaltige Entwicklung tätig. Sri Sri Ravi Shankar ist regelmäßiger Redner bei internationalen Organisationen wie den Vereinten Nationen, dem Europäischen Parlament oder dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos. Das Magazin Forbes platzierte Sri Sri Ravi Shankar unter die Top 5 der bedeutendsten Persönlichkeiten Indiens. Er engagiert sich beispielsweise für interreligiöse Harmonie, interkulturellen Dialog, ökologische Nachhaltigkeit und neue Ansätze der Friedensarbeit. Derzeit fokussieren Sri Sri Ravi Shankar und seine Organisationen sich durch das Angebot materieller Nothilfe und kostenfreier Traumabewältigungsprogramme vor allem auf Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Informationen zur Ukrainehilfe von Art of Living finden Sie hier: https://www.artofliving.org/de-de/presse/Artofliving-hilfe-fuer-die-ukraine Am Freitag, 22. April 2022, 14:00 Uhr, findet das ZOOM-Pressegespräch „Ukraine: Frieden ist unser Weg“ mit Gurudev Sri Sri Ravi Shankar statt. Interessierte können sich unter der Emailadresse [email protected] anmelden und bekommen dann den Zoom-Link geschickt. Zudem gibt es die Möglichkeit am Montag, 25. April 2022, 19:00 UHR, im Hotel Berlin Central District, StauffenbergstraSSe 26, 10785 Berlin, Sri Sri Ravi Shankar persönlich zu einem kostenlosen interaktiven Dialog mit Publikum und anschliessender Meditation für den Frieden zu treffen. Anmeldung bitte ebenfalls über [email protected] Quelle: Art of Living Germany e.V. (ots)