Filmreif: 3000 Kilo Kokain und elf Millionen Euro werden auf Bauernhof sichergestellt

Die niederländische Polizei hat auf einem Bauernhof südlich von Amsterdam fast 3000 Kilogramm Kokain und mehr als elf Millionen Euro Bargeld gefunden. Dies meldet das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter ist auf deren deutschen Webseite dazu folgendes zu lesen: "Der Hof im Dorf De Kwakel war offensichtlich ein Lager einer südamerikanischen Drogenbande, wie die Amsterdamer Polizei am Dienstag mitteilte. Das Bargeld von etwa 11,3 Millionen Euro befand sich in mehreren Reisetaschen. Die Drogen hatten einen Verkaufswert von etwa 195 Millionen Euro. Damit sei dies „einer der größten Drogenfunde der Amsterdamer Polizei“, sagte ein Sprecher. Im Zusammenhang mit dem Fund wurden Polizeiangaben zufolge zwei Personen festgenommen.

In dem Haus fanden die Ermittler auch zahlreiche Luxusgüter. Teure Weine, einen kostbaren Oldtimer und sogar ein Buch über Box-Legende Muhammad Ali im Wert von 12.500 Euro. Sichergestellt wurden den Angaben zufolge auch Waffen, Schalldämpfer, Munition und eine Geldzählmaschine. An den Wänden hingen Poster von dem Hollywood-Klassiker „Der Pate“, wie der Sprecher sagte. „Alles, was wir aus Filmen und Serien über die südamerikanische Drogenwelt kennen, war da vorhanden.“ "

Quelle: SNA News (Deutschland)