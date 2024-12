Duisburg: Gütermotorschiff fährt in anderes Schiff

Am Freitagabend (20. Dezember, 19:15 Uhr) übersah ein belgischer Schiffsführer eines Gütermotorschiffes ein stillliegendes Gütermotorschiff und fuhr in Höhe Wanheim (Rhein-Kilometer 771) ungebremst in dieses hinein. Das niederländische Schiff wurde am Heck senkrecht aufgerissen und stark eingedrückt. Da der Riss oberhalb der Wasserlinie lag, kam es zu keinem Wassereinbruch.

Für die Dauer der Unfallaufnahme mussten zwei andere Fahrzeuge auf die Gefahrenstelle aufmerksam gemacht werden. Nachdem die Maschine, die Ruderanlage und die Pfahlanker des niederländischen Schiffes durch einen Sachverständigen geprüft worden waren, fuhr das Schiff um 00:50 Uhr in den Hafen Huckingen. Das Schiff des Belgiers konnte ohne großen Schaden seine Fahrt fortsetzen. Personenschäden oder eine Gewässerverunreinigung gab es durch den Unfall nicht. Die Wasserschutzpolizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Quelle: Polizei Duisburg (ots)