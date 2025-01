Mühlheim an der Ruhr: Gemeldeter Verkehrsunfall mit eingeklemmtem Menschen

Am heutigen Donnerstag, 16.01.2024, gegen 18.44 Uhr, wurde der Leitstelle der Feuerwehr Mülheim ein Verkehrsunfall auf der Denkhauser Höfe, Ecke Froschheide gemeldet.

Daraufhin wurden ein Rüstzug, der Führungsdienst, eine Notärztin und der Rettungsdienst zur Einsatzstelle entsandt. Noch vor dem Eintreffen der ersten alarmierten Einsatzkräfte meldete sich ein Angehöriger der Feuerwehr Mülheim bei der Leitstelle und gab an bereits an der Unfallstelle zu sein. Bis zum Eintreffen der Notärztin und des Rettungsdienstes wurde die Unfallfahrerin durch den Feuerwehrmann erstversorgt und betreut.

Aus ungeklärter Ursache kam es hier zu einem Alleinufall, an dem keine weiteren Fahrzeuge beteiligt waren. Da die Fahrerin nicht aus dem Fahrzeug aussteigen konnte, musste mittels hydraulischem Rettungsgerät eine ausreichend große Öffnung am Fahrzeug geschaffen werden, damit die Fahrerin patientenschonend aus dem Fahrzeug befreit werden konnte. Die verletzte Patientin war während der Rettungsmaßnahmen durchgehen ansprechbar und wurde durch die Notärztin medizinisch versorgt. Nach erfolgter Rettung aus dem Fahrzeug wurde die Fahrerin dann mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. An dem Einsatz war auch der Rettungsdienst der Johanniter Unfallhilfe beteiligt. Während der Einsatzdauer von ca. 40 Minuten war die Denkhauser Höfe für den Verkehr komplett gesperrt, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam.

Quelle: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr (ots)