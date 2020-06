Petershagen: Sieben Fahrzeuge an Auffahrunfall in Lahde beteiligt

Zu einem Auffahrunfall zwischen insgesamt sieben Fahrzeugen - darunter zwei LKWs - ist es am Mittwochmorgen in Petershagen-Lahde gekommen. Dabei wurden vier Personen verletzt. Ein Autofahrer musste aus seinem PKW befreit werden.

Vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse befuhr ein 64-Jähriger Mann aus Lastrup gegen 8.30 Uhr mit einem unbeladenen Sattelzug aus Richtung Petershagen kommend die Abfahrt der L 770 hin zur B 482. Dabei verlor der Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über den tonnenschweren LKW und prallte mit der Führerhaus-Front gegen den Kia einer Petershägerin (80), die sich hinter weiteren Fahrzeugen wartend an der Lichtzeichenanlage auf der rechten Abbiegespur in Fahrtrichtung Minden befunden hatte. Dadurch schob sich der Kia in den davor stehenden Audi einer 22-Jährigen, welcher wiederum mit dem Heck eines BMWs einer Frau (39), in dessen Fahrzeug sich auch ein Kleinkind (2) befand, kollidierte. Der BMW wurde dadurch in den davor stehenden Hänger des LKWs eines Fahrers (53) aus Leese geschoben.

Ein auf der linken Fahrspur in Fahrtrichtung Nienburg stehender Ford eines Petershägers (44) wurde am schwersten vom Sattelzug an seinem Heck getroffen. So kollidierte der zuvor auf die Linksabbiegespur ausgewichene Sattelzug des Lastrupers mit dem Ford, welcher in der Folge herumschleuderte und auf den davor stehenden Toyota eines weiteren Mannes (73) aus Petershagen traf. Dabei erlitt der Ford-Fahrer Verletzungen und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem PKW befreit werden. Der Lastwagen kam schließlich auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand.

Der 44-Jährige wurde genauso wie die verletzten Petershäger Fahrerinnen des Kias, des Audis und des BMWs von Kräften des Rettungsdienstes ins Klinikum Minden eingeliefert. Das Kleinkind blieb ersten Angaben zufolge unverletzt, wurde jedoch vorsorglich ebenfalls ins Klinikum gebracht. Der Toyota-Fahrer (73) kam genauso wie die beteiligten LKW-Fahrer offenbar mit dem Schrecken davon.

Die Abfahrt der B 482 musste für die Unfallaufnahme bis zum späten Vormittag vollgesperrt werden. Den Verkehr leitete man ab. Auch ein Notarzt erschien an der Unfallstelle. Der Schaden dürfte sich nach Schätzung der Beamten auf eine hohe fünfstellige Summe belaufen. Alle fünf PKWs schleppte man ab. Auch der unfallverursachende LKW war nicht mehr fahrbereit.

Quelle: Polizei Minden-Lübbecke (ots)