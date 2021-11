Legden: Schnäppchen wohl doch keins - Plagiate verkauft

Die Polizisten staunten nicht schlecht, als sie einer Garage in Legden an der Straße Zur Dinkel betraten. Regale mit Schuhen, Ständer mit Kleidungsstücken, Caps und Taschen an der Decke oder der Wand fanden Ermittler der Kripo.

Alles hatte den Anschein einer kleinen Boutique - zwar ohne Fenster und eben in einer Garage. In Kartons verstaut warteten unzählige Artikel auf ihren Verkauf. Die Sachen von angeblich namhaften Herstellern sind nach derzeitigem Erkenntnisstand sämtlich Plagiate. Zuvor hatten die Beamten das Wohnhaus des Tatverdächtigen durchsucht.

Auch dort lagen Kleidungsstücke, Caps und Schuhe mit Labeln teurer Marken. Auch diese Sachen sind vermutlich gefälscht.

Ermittlungen der Kripo Ahaus hatten zu einem 31 Jahre alten Legdener geführt, der einschlägig vorbestraft ist. Den Verdacht auf Verstoß gegen das Markengesetz erhärtete nun die Durchsuchungsmaßnahme, die durch einen Richter angeordnet worden war.

Die Ermittlungen dauern an. Mögliche Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (02561) 9260, mit der Kripo Ahaus in Verbindung zu setzen.

Quelle: Kreispolizeibehörde Borken (ots)