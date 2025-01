Edenkoben: Gleich fünf Glätteunfälle

Im Bereich Edenkoben kam es gestern (08.01.2025) aufgrund des einsetzenden Schneeregens zu fünf Glätteunfällen. Auf der A65, Höhe der AS Edenkoben kam ein 54 Jahre alter Autofahrer gegen 16.45 Uhr infolge Schneeglätte nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelschutzplanke.

Kurz danach ereignete sich auf der Auffahrt zur B10, Höhe Godramstein, ein Auffahrunfall, bei dem ein 26 Jahre alter Autofahrer auf das Fahrzeug einer 55-Jährigen rutschte, die am Stopp-Schild anhielt. Um 17.06 Uhr kam eine 35 Jahre alte Autofahrerin aus dem Raum Speyer auf der K6 zwischen Venningen und Altdorf infolge Schneeglätte auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem Fahrzeug einer 50-Jährigen.

Aufgrund der Beschädigungen mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden. Die Frau aus dem Raum Speyer kam mit einer Platzwunde sowie Schmerzen im Brustkorb in ein Krankenhaus. Ein 34 Jahre alter Autofahrer kam gegen 19 Uhr bei Duttweiler in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte gleich mit drei Wingertszeilen. An seinem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden und musste daher abgeschleppt werden. Zeitgleich wurde ein weiterer Verkehrsunfall auf der A65 zwischen den Anschlussstellen Edenkoben und NW-Süd gemeldet. Dabei verlor eine 36 Jahre alte Autofahrerin infolge Schneeglätte die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit dem Fahrzeug einer 55-Jährigen. Gesamtunfallbilanz: Ca. 80.000 Euro Sachschaden und eine verletzte PKW-Führerin.



Quelle: Polizeidirektion Landau (ots)