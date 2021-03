Minden: Unter Alkoholeinfluss überschlagen

Am frühen Samstagmorgen gegen 6 Uhr gingen bei der Leitstelle der Polizei mehrere Notrufe ein. Ein PKW habe sich in der Schillerstraße überschlagen habe. Als die Einsatzkräfte der Polizei an der Örtlichkeit eintrafen, lag der VW Golf auf dem Gehweg auf dem Dach. Der Fahrer hatte sich inzwischen selbst aus seinem schwer beschädigten Fahrzeug befreit.

Dieser befuhr kurz zuvor die Schillerstraße in Richtung Rodenbecker Straße, rammte erst einen Rover und danach einen Toyota, die jeweils hintereinander am linken Fahrbahnrand geparkt waren. Daraufhin überschlug er sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Da der Verdacht bestand, dass der 28-jährige Mindener alkoholisiert am Steuer saß, wurde ihm auf der Polizeiwache Minden eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein musste er den Beamten überlassen. Der Fahrer wurde durch den Überschlag leicht verletzt, den Sachschaden schätzt die Polizei auf 18.000 Euro. Quelle: Polizei Minden-Lübbecke (ots)