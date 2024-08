Vier Tote bei Autounfall auf B6 in Sachsen

Auf der Bundesstraße 6 im sächsischen Landkreis Bautzen sind am Samstag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Das Unglück habe sich bei einem Überholmanöver ereignet, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Demnach hatte am späten Nachmittag im Arnsdorfer Ortsteil Fischbach zunächst ein 64-jähriger Autofahrer versucht, zwei vor ihm fahrende Fahrzeuge zu überholen. Dies bemerkte ein vor ihm fahrender 52-jähriger Autofahrer offenbar zu spät und setzte ebenfalls zum Überholvorgang an - es kam zur Kollision.

Das Auto des 64-Jährigen kam daraufhin von der Fahrbahn ab, prallte zunächst am linken Fahrbahnrand gegen einen Baum, schleuderte in der Folge wieder auf die Fahrbahn und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Vier Insassen - der 64-jährige Fahrer sowie eine 81-Jährige, ein 86-Jähriger und eine 59-Jährige - wurden so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort verstarben. Die 61-jährige Beifahrerin kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Alle Insassen der anderen Fahrzeuge blieben unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 80.000 Euro. Die B6 musste zur Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Der Verkehrsunfalldienst der Verkehrspolizeiinspektion übernahm die weiteren Ermittlungen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur