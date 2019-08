Langelsheim: Umgekippter Bagger

Umgekippter Bagger sorgte für kurzzeitige Vollsperrung der B82 Am 19.08.2019, in den Mittagsstunden, kam es in der Baustelle der B82 zu einem Verladungsunfall. Ein 23 Tonnen schwerer Bagger sollte auf einen Tieflader verladen werden, kippte dabei nach rechts von der Verladungsrampe und stürzte in den rechtsseitig befindlichen Grünstreifen.

Der Fahrer des Baggers konnte ohne Hilfe aus dem Führerhaus gelangen und verletzte sich leicht. Zur Bergung des Baggers wurden zwei Krane angefordert, die den Bagger am frühen Abend bergen konnten. Hierfür wurde die noch befahrbare Straßenseite der B82 kurzzeitig gesperrt.

Quelle: Polizeiinspektion Goslar (ots)

