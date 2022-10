Anti-Regierungs-Kundgebung: Tausende protestieren in Stuttgart und Leipzig

Tausende von Demonstranten gingen am Sonntag in Stuttgart auf die Straße, um gegen Sanktionen, Waffenlieferungen an die Ukraine und steigende Energiekosten zu demonstrieren. Die Menschen schwenkten deutsche und russische Fahnen und hielten Transparente und Plakate hoch, während sie durch die Stadt marschierten. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Auch in Leipzig versammelten sich am Samstag Hunderte von Demonstranten, um gegen die Wirtschaftspolitik der Regierung von Bundeskanzler Olaf Scholz zu protestieren." Quelle: RT DE