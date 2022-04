Schneverdingen: Garage brennt aus

Am Sonntagnachmittag gegen 17:10 Uhr kam es an der Klaus-Groth-Straße aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in einer Garage, welche vollständig ausbrannte.

Das Feuer beschädigte auch den Dachstuhl des angrenzenden Wohnhauses. Der 69-jährige Hauseigentümer wurde bei eigenen Löscharbeiten leicht verletzt und einem Krankenhaus zugeführt. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle. Der Schaden wird auf 45.000 Euro geschätzt. Quelle: Polizeiinspektion Heidekreis (ots)