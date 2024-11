Hamburger Finanzsenator warnt vor gefälschten Steuerbescheiden

Die Hamburger Finanzbehörde warnt vor gefälschten Einkommenssteuerbescheiden, die aktuell in verschiedenen Bundesländern im Namen von existierenden Finanzämtern verschickt werden. "Seien Sie wachsam und helfen Sie mit, derartigen Betrügereien entgegenzuwirken", sagte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) am Dienstag. "Wenden Sie sich bei Bedenken gerne an Ihr zuständiges Finanzamt."

Bürger erhielten von den Betrügern postalisch "Bescheide für 2023 über Einkommensteuer, Solidaritätszuschlag", die als Absender ein Finanzamt ausweisen, schilderte die Behörde. Weder die Steuernummer noch die Identifikationsnummer sei jedoch korrekt. Des Weiteren enthielte die gefälschten Bescheide rechnerische Fehler, hieß es. Auffällig sei zudem, dass eine sehr kurze Zahlungsfrist genannt wird, die die Bürger zu Ad-hoc-Handlungen bewegen sollen. In Fällen, die der Steuerverwaltung bekannt werden, werde konsequent Anzeige gegen unbekannt erstattet, kündigte die Behörde an. Die Hamburger Steuerverwaltung bittet die Bürger um besondere Aufmerksamkeit. Bei Unsicherheiten sei es ratsam, das zuständige Finanzamt zu kontaktieren. Quelle: dts Nachrichtenagentur