Gärtner: So viel kostet eine Stunde professionelle Gartenpflege

Den Sommer nutzen viele Verbraucher, um ihren Garten umzugestalten. Gartenliebhaber, die sich dabei professionell unterstützen lassen wollen, finden Gärtner bei CHECK24 Profis. Im Schnitt der zehn größten deutschen Städte zahlen Verbraucher für eine Stunde Gartenarbeit 33 Euro.

Am meisten verlangen Gärtner in Stuttgart (Ø 39 Euro pro Stunde). In Leipzig kosten Gartenarbeiten deutlich weniger. Eine Stunde schlägt durchschnittlich mit 29 Euro zu Buche.

Am häufigsten benötigen Verbraucher Profis für Gartengestaltung und Rasenarbeiten

Am häufigsten wünschen sich Verbraucher eine Umgestaltung ihres Gartens. Knapp 40 Prozent aller Anfragen für Gärtner über CHECK24 beziehen sich auf die Gartengestaltung. Jeder Fünfte interessiert sich für einmalige Rasenarbeiten wie Mähen oder Vertikutieren. Jeweils 13 Prozent der Anfragen entfallen auf Zaun- oder Heckenarbeiten, neun Prozent auf Baumarbeiten. Nur sieben Prozent der Verbraucher interessieren sich für eine regelmäßige Gartenpflege.

*Datengrundlage: alle Kostenvoranschläge von Gärtnern über CHECK24 zwischen Februar und Mai 2020

Quelle: CHECK24 GmbH (ots)