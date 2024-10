Leinefelde: Diebstahl auf Bahnbaustelle in großem Maße - Bundespolizei sucht Zeugen

Die Bundespolizeiinspektion Erfurt ermittelt in zwei Fällen wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls im Bahnhofsareal Leinefelde und bittet dabei um Mithilfe.

Im August 2024 wurden -5- Präzisionsmaschinen von einem Flachwagen der Bahn entwendet. Dies sollten mit einem Zug zu einer anderen Baustelle verbracht werden, kamen dort jedoch nie an. Die Werkzeuge hatten einen Wert von ca. 100 000 Euro. Der Zeitraum des Diebstahls wurde durch die beauftragte Baugruppe vom 22.08.2024 / 16:00 Uhr bis zum 28.08.2024 / 12:08 Uhr eingegrenzt.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich vor wenigen Tagen. Die Bundespolizeiinspektion Erfurt wurde darüber in Kenntnis gesetzt, dass im Rahmen von Bauarbeiten im Bahnhof Leinefelde abermals -6- Gleisbaumaschinen entwendet worden sind. Die 92 bis 113 Kilogramm schweren Geräte waren auf einer Freifläche nahe den Gleisen mechanisch gesichert. Am Tatort wurden nur Kette und Schloss zurückgelassen. Die DB AG gibt einen möglichen Tatzeitraum vom 16.10.2024 / 16:00 Uhr bis 21.10.2024 / 18:00 Uhr an.

Um die weiteren Ermittlungen zu unterstützen, bittet die Bundespolizei nun um Mithilfe.

Wer hat in den angegebenen Tatzeiträumen verdächtige Personen- und / oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen? Gab es ungewöhnliche Aktivitäten, die im Zusammenhang mit beiden Taten stehen könnten?

Die Bundespolizeiinspektion Erfurt nimmt sachdienliche Hinweise rund um die Uhr telefonisch (0361/659830) als auch in Schriftform ([email protected]) unter Angabe der Aktenzeichen Vg / 846606/2024 und Vg 1014150/2024 entgegen.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Erfurt (ots)