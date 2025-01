Untermenzing: 23 Polizeiautos zerstört

Bei einem Brand auf dem Gelände der Diensthundestaffel der Polizei sind 23 Einsatzfahrzeuge komplett zerstört worden. Menschen und Tiere wurden nicht verletzt.

Gegen 2.40 ging der erste Notruf in der Integrierten Leitstelle über einen Brand in der Polizeidienststelle in der Angerlohstraße ein. Der Anrufer meldete einen vermeintlichen Dachstuhlbrand. Weitere Anrufer berichteten einen großen, weithin sichtbaren Feuerschein und immer wieder hörbare Explosionsgeräusche.

Bei Eintreffen der ersten Kräfte zeigte sich allerdings ein völlig anderes Bild. Auf der Freifläche vor dem Gebäude standen 23 Einsatzfahrzeuge in Vollbrand. Sofort leiteten die Feuerwehrleute einen massiven Löschangriff ein. Mit fünf C-Rohren wurden die Fahrzeuge von mehreren Seiten abgelöscht. Dabei wurde auch Löschschaum eingesetzt. Nach 45 Minuten konnte durch den Einsatzleiter "Feuer aus" gemeldet werden. Ein komplettes Ausbrennen aller Fahrzeuge konnte durch die Feuerwehr leider nicht verhindert werden. Durch die enorme Hitzeentwicklung wurde auch das Dienstgebäude in Mitleidenschaft gezogen. Glücklicherweise platzte hier nur die äußere Verglasung an mehreren Fenstern, sodass sich das Feuer nicht weiter ausbreiten konnte.

Da zum Zeitpunkt des Brandes keine Menschen und Tiere auf dem Gelände waren, kam niemand zu Schaden. Im Einsatz waren 45 Einsatzkräfte der Feuerwehr München. Ein Sachschaden kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Quelle: Feuerwehr München (ots)