Der Viro­loge Chris­tian Drosten ist auf einem Camping­platz als Massen­mörder beschimpft worden. Er hat laut Polizei Anzeige wegen Verleum­dung erstattet, bestä­tigte eine Spre­cherin der Poli­zei­in­spek­tion Neubran­den­burg. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa".

Weiter berichtet das Magazin: "Wegen laufender Ermitt­lungen wollte die Spre­cherin nichts zum genauen Inhalt der Beschimp­fungen sagen.

Drosten meldet sich zum Vorfall bei Twitter

Am Mitt­woch­nach­mittag äußerte Drosten sich via Twitter zum Vorfall, indem er auf einen Beitrag von Wetter­ex­perte Jörg Kachel­mann antwor­tete. Kachel­mann hatte Drosten Respekt gezollt “für den Ansatz, auf einem Zelt­platz in Meck­len­burg-Vorpom­mern Urlaub zu machen.” Drosten kommen­tierte daraufhin, dass er sich dort nur für eine Nacht und nicht im Urlaub aufhielt, er aber trotzdem jeder Zeit in MV Urlaub machen würde, da er schließ­lich Nord­deut­scher sei.

Haus­verbot für Beschul­digte, falls Vorwürfe stimmen

Die Betrei­berin des Camping­platzes zeigte sich bestürzt über den Vorfall und erklärte, mit Drosten in Kontakt treten zu wollen und teilte auf Anfrage von NDR mit: „Wenn sich die Vorwürfe bestä­tigen, werden die Tatver­däch­tigen unver­züg­lich ein dauer­haftes Haus­verbot erhalten“ Zu dem Vorfall selbst machte die Betrei­berin keine Angaben, sie distan­ziere sich gene­rell jeder Art der Menschen­feind­lich­keit, Into­le­ranz und Diskri­mi­nie­rung und erklärt:

„Unser Platz ist welt­offen, multi­kul­tu­rell und lebt von der Viel­falt der fried­li­chen Besucher*innen“. Wozu man anläss­lich der Drosten-Beschimp­fung zeit­geist­kon­forme und gender­ge­rechte Posi­tionen nach­schieben muss, bleibt rätselhaft."

