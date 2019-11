Daten-Spürhunde finden weitere Medien im Bergisch Gladbacher Kinderporno-Fall

Bergisch Gladbach. Die neuen Datenspeicherspürhunde der nordrhein-westfälischen Polizei haben weitere Datenträger im Bergisch Gladbacher Kinderpornografie-Fall gefunden.

Wie die Kölner Staatsanwaltschaft am Dienstagabend auf Anfrage des "Kölner Stadt-Anzeiger" und der "Kölnischen Rundschau" bestätigte, haben die Spürhunde "Datenträger in nicht unerheblichem Umfang" aufgespürt. Ob sich darauf kinderpornografisches Material befinde, müsse erst noch ausgewertet werden, so Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer. Das Mobiltelefon des 42-Jährigen, der in dringendem Tatverdacht steht, seine Tochter missbraucht und dabei gefilmt zu haben, spielt in dem Fall offenbar eine Schlüsselrolle. Der Mann schweigt zu den Vorwürfen.



