Velbert: Bargeld in Lebensmittelgeschäft gefunden - die Polizei sucht den rechtmäßigen Eigentümer

Bereits am Dienstag, 10. Juli 2024, wurde in einem Lebensmittelgeschäft an der Röntgenstraße in Velbert eine kleine Tasche mit Bargeld gefunden. Da alle bisher eingeleiteten Ermittlungen nach dem rechtmäßigen Eigentümer leider erfolglos blieben, wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit.

Das war nach aktuellen Kenntnissen geschehen: Am Vormittag fand eine Kundin in dem Lebensmittelgeschäft eine kleine Tasche mit Bargeld in Höhe einer niedrigen vierstelligen Summe. Nachdem die Frau den Vorfall der Polizei gemeldet und das Bargeld abgegeben hatte, leitete die Kriminalpolizei Ermittlungen zu dem rechtmäßigen Eigentümer ein. Bislang blieben jegliche Ermittlungsansätze zur Identifizierung des rechtmäßigen Besitzers des Geldes jedoch ohne Erfolg. Bei dem Mann soll es sich um einen - zu diesem Zeitpunkt - regelmäßigen Kunden des Lebensmittelgeschäfts handeln. Die Polizei bittet den Eigentümer des verlorenen Geldes, sich bei der Polizei Velbert unter der Rufnummer 02051 946-6110 zu melden. Die Glaubwürdigkeit werden die Ermittlerinnen und Ermittler unter anderem mittels Aufnahmen einer Videoüberwachung aus dem Geschäft überprüfen. Quelle: Polizei Mettmann (ots)