Fußball-EM sorgt für Verkehrsrekord am Himmel

Auch am Himmel hat die Fußball-Europameisterschaft für ein reges Verkehrsaufkommen gesorgt. Am Tag nach dem Finale verzeichnete die Deutsche Flugsicherung 9.979 Flugbewegungen und damit den bisherigen Jahresrekord.

Auch am Flughafen Berlin-Brandenburg sowie während des gesamten Verlaufs der EM registrierten die Fluglotsen mehr Flüge als im Vergleichszeitraum. So wurden am BER am Tag nach dem EM-Finale 754 Flugbewegungen verzeichnet, das entspricht 18 Prozent mehr als am verkehrsreichsten Tag im vergangenen Jahr und ist gleichzeitig der Spitzentageswert seit der Inbetriebnahme des BER im Oktober 2020.



Insgesamt gab es während des gesamten EM-Verlaufs im deutschen Luftraum mehr Flüge als im Vergleichszeitraum in 2023: Vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 waren es ersten Auswertungen zufolge 289.513 Flugbewegungen, während es 2023 im Vergleichszeitraum 278.589 waren.

Quelle: dts Nachrichtenagentur